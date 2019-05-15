«Шаг вперед»: как Путин и Помпео обсуждали будущее мира

По итогам переговоров президента России Владимира Путина и американского госсекретаря Майка Помпео стороны подтвердили заинтересованность в нормализации отношений. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ФАН.

«Состоялся неплохой, предметный разговор, подтверждена — что очень важно — заинтересованность двух сторон, чтобы начать выправление отношений и восстанавливать постепенно каналы общения», — отметил Ушаков.

Он добавил, что Помпео подтвердил заинтересованность президента США Дональда Трампа во встрече с Владимиром Путиным на полях саммита «большой двадцатки». Однако Россия «ждет от США конкретики». Помощник российского президента отметил, что «особого прорыва» в ходе переговоров достигнуто не было. Помпео, в свою очередь, назвал переговоры в Сочи «позитивным шагом вперед», передает НСН.

«США и Россия уже демонстрировали в прошлом свою способность вместе работать над ключевыми международными проблемами. Мы призываем Россию работать с нами, чтобы поменять траекторию [развития] отношений во благо обоих народов», — написал госсекретарь в своем твиттере.

Кроме того, Путин и Помпео обсуждали ситуацию вокруг Северной Кореи. Ушаков отметил, что российская сторона подчеркнула важность предоставления КНДР международных гарантий безопасности в ответ на шаги по денуклеаризации. При этом он добавил, что северокорейцы не поддадутся никакому давлению.

«Корейскую» тему Помпео обсудил также ранее на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Позже госсекретарь сообщил, что «и США, и Россия согласны, что цель — денуклеаризация Северной Кореи». Он подчеркнул, что Вашингтон снимет санкции «после того, как [Пхеньян] выполнит свои обещания».

Лавров также передал своему американскому коллеге неофициальный меморандум, в котором излагаются факты вмешательства США во внутренние дела РФ. Об этом он рассказал во время пресс-конференции по итогам сочинских переговоров.

«Я передал Майку сегодня копию статьи, которая была в США опубликована в 1987 году, с предупреждением, что СССР будет пытаться повлиять на выборы президента США, которые предстояли в 1988 году. В статье, между прочим, впервые было упомянуто о политических амбициях тогдашнего уже успешного предпринимателя, бизнесмена Дональда Трампа», — заявил российский министр иностранных дел.

Владимир Путин, в свою очередь, сообщил на встрече с Помпео, что Кремль готов обсуждать с Вашингтоном все аспекты контроля над вооружениями. В частности, обсуждались темы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

По словам помощника президента Юрия Ушакова, Москва рассчитывает, что американская сторона конкретизирует идею президента США Дональда Трампа по этой теме. Кроме того, Россия «выразила разочарование в связи с решением американцев о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности». Диалог между двумя странами по теме стратегических вооружений и глобальной безопасности должен будет начаться в ближайшее время, отметил он.

Американские СМИ при этом оценили итоги встречи Путина и Помпео как резкие и почти безрезультатные: стороны, по версии журналистов в США, остались каждая при своем, «красные линии» никуда не делись, утверждает телеканал CNN.

Politico, в свою очередь, пишет, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь Майкл Помпео «бодаются» над темой «вмешательства» России в выборы президента США в 2016 году. Шеф Госдепа потребовал от Лаврова представить доказательства того, что Россия перестала «вмешиваться» в выборы. Российский министр просто отрицал любые обвинения в причастности России к этому «фейковому скандалу».

И все же обе стороны переговоров в Сочи отмечают деловой и позитивный настрой партнера и готовы продолжать диалог, обсуждая самые острые моменты двусторонних отношений — такие, как американские санкции против России.