Новых санкций не будет: в ЕС не ответят России на паспорта в Донбассе

Европейский союз (ЕС) не рассматривает введения новых санкций против России в связи с указом президента Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи российского гражданства жителям Донбасса. Об это заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек, передает ФАН.

«Мы хотим скорее диалога, чем использования способов давления, к которым прибегает Россия», — заявил глава чешского МИДа.

Он добавил, что в Брюсселе знают о решении России по поводу паспортов, но усиливать давление не планируют. Глава министерства иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану, в свою очередь, подчеркнул, что новые антироссийские санкции в последнюю очередь нужны Киеву — это «создаст проблемы для самой Украины».

Тремя днями ранее президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель призвал ее ужесточить санкции в отношении России, сообщает НСН.

«Состоялся телефонный разговор <...> между президентом и канцлером. Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против Москвы за так называемые паспортные указы», — говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин двумя днями ранее направил письмо своим коллегам в НАТО, G7 и ЕС, потребовав усилить санкции против Москвы из-за выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Представитель Климкина пояснила, что в письме изложена «структурированная» позиция Киева относительно решения российских властей выдавать паспорта жителям некоторых районов Донбасса. В нем подчеркивается, что Украина считает паспортизацию «незаконной».

«Конечно, будем требовать и работать над тем, чтобы были расширены экономические и персональные санкции в ответ на незаконные действия Кремля по выдаче украинским гражданам российских паспортов», — сказала пресс-секретарь украинского министра.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса. По его словам, в Кремле ищут возможности облегчить получение паспортов России не только жителям самопровозглашенных республик, но и всем украинцам. «Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам... У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?», — сказал Путин.

Он также заверил, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не повлияет на выполнение государством социальных обязательств перед пенсионерами РФ. Глава государства назвал эти слухи «страшилками», которые распространяют люди, не желающие, чтобы наша страна «поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман спустя две недели после указа Путина заявил, что Киев признает выданные в Донбассе паспорта РФ не действующими.

«Сегодня мы примем решение правительства <...> о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы на Украине, на нашей территории, на территории суверенного украинского государства с нарушением каких-либо международных норм, правил, эти паспорта будут признаны незаконными», — заявил премьер 9 мая.

Российские документы, попадающие под определение Киева, будут признаны украинскими властями незаконными при пересечении госграницы и использовании на территории Украины, добавил он.

29 апреля пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не принял решения об упрощенной схеме выдачи паспортов всем гражданам Украины. Представитель Владимира Путина заявил, что такой режим актуален исключительно для жителей ДНР и ЛНР «в гуманитарных целях».

«Действительно, идет обмен заявлениями. Мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание», — подчеркнул Песков.

3 мая перед зданием миграционной службы самопровозглашенной Донецкой народной республики выстроилась очередь из желающих получить гражданство Российской Федерации. Полученные заявления затем будут оправлены в Ростовскую область на рассмотрение. Предполагается, что вся процедура оформления займет до трех месяцев.