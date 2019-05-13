Присяга Бандере: в Киеве требуют от Зеленского определенности

Директор киевского Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал избранного президента Украины Владимира Зеленского «присягнуть на верность» националистам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Секрет успеха Зеленского в молчании. «Молчание — золото» — это точно про него. Но эта прекрасная стратегия сработала на выборах, но не будет работать, когда он будет занимать должность. Потому что он будет вынужден делать какие-то конкретные шаги», — убежден Вятрович.

К примеру, возможное наступление Зеленского на закон об украинском языке может привести к резкой критике со стороны бывших сторонников действующего президента Петра Порошенко в радикальном лагере. По словам Вятровича, за Зеленского на выборах голосовали как про-российский электорат, так и украинские националисты. Кроме того, молчание не поможет Зеленскому на грядущих выборах в Верховную раду, полагает директор Института национальной памяти.

Против Владимира Вятровича в России введены санкции и возбуждено уголовное дело по статье 354 УК РФ «Реабилитация нацизма».

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не будет менять курс своего предшественника на посту главы государства Петра Порошенко относительно России и считает отношения Москвы и Киева настоящей войной, заявил советник Зеленского по нацбезопасности и обороне Иван Апаршин.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов также не ожидает от Владимира Зеленского кардинальных изменений во внешней политике Украины, передает ФАН. Он добавил, что не стоит «питать иллюзии» на изменение отношения Киева к Крыму.

«Надежда есть всегда. Но особо питать иллюзии я бы не стал. На мой взгляд, итоги выборов показали, что заклинания украинских политиков о «возвращении Крыма» не работают, для граждан Украины эта тема не является главной», — подчеркнул глава Крыма.

Делать прогнозы о политике нового главы государства еще рано. Украине предстоит сделать еще один важный шаг в политической жизни — сформировать состав нового правительства.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович считает, что кардинальных изменений украинцам ожидать не приходится.

«При том окружении, которое у него есть, при тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать ни в отношении мира, ни в отношении экономики — это печально, но это факт», — сказал он в эфире канала «112 Украина».

Он также отметил, что украинцам следует с ответственностью подойти к предстоящим выборам в Раду, чтобы выбрать тех, кто установит мир в стране и вернет ее в «нормальное экономическое русло».

Выборы в Верховную раду пройдут в 27 октября, до тех пор Зеленскому придется действовать с оглядкой на нынешний кабинет министров, который в основном открыто поддерживал экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, в нынешнем составе Рады нет ни одного представителя партии Зеленского «Слуга народа», при том что большинство мест принадлежит «Блоку Петра Порошенко» — поскольку «Слугу народа» создали лишь после выборов в Раду в 2014 году.

Зеленский продолжает политику непризнания итогов референдума в Крыму и Севастополе в марте 2014 года, по результатам которого они вошли в состав РФ на правах субъектов федерации. Кроме того, избранный президент считает военный конфликт в Донбассе «российской агрессией», хотя Киев признавал, что доказать присутствие российских войск на территории юго-востока Украины не удается.

Вскоре он рассказал, что его команда разрабатывает ответные меры на решение России упростить выдачу паспортов. «У нас есть несколько ходов, скажем так. В этом плане мы должны быть креативными, должны быть быстрыми, умными - такими, какие мы есть, молодые. Поэтому будем пока готовить, а потом мы покажем», — подчеркнул новый украинский лидер.

Избранный президент не сможет кардинально поменять внешнюю политику, пока Верховная рада заседает в нынешнем составе. Однако без изменений обойтись также нельзя — победу Зеленскому обеспечило именно его противопоставление Порошенко, который сделал ставку на антироссийскую риторику. Кроме того, одним из главных обещаний избранного президента было прекращение военных действий в Донбассе, передает НСН.

Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что мир в стране и жизни украинских солдат для него важнее, чем политическая выгода. Более того, в ходе предвыборной кампании он заявлял о готовности к диалогу.

«Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг — прекратить стрельбу и развивать свою страну», — говорил Зеленский.