На встречу с Путиным: Помпео едет в Россию

Государственный секретарь США Майк Помпео посетит 13-14 мая Россию с официальным визитом, в рамках которого встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и с президентом России Владимиром Путиным.

«Помпео отправится в Сочи и встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить целый ряд двусторонних и многосторонних вызовов», — говорится в сообщении пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов.

В понедельник, 13 мая, глава Госдепа прибудет в Москву, где встретится с сотрудниками американского посольства, а также с бизнесменами из США. Помимо этого, в планы американского дипломата входит возложение венка к могиле Неизвестного Солдата в столице. Во вторник он отправится в Сочи для переговоров с главой МИД России.

Ранее в Кремле допустили встречу госсекретаря США и президента России. Об этом в четверг, 9 мая, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем. Будут переговоры Помпео с Лавровым», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

В российском внешнеполитическом ведомстве в свою очередь сообщили, что встреча Помпео и Лаврова назначена по инициативе американской стороны. Этот визит главы Госдепа США, по словам представителей МИДа России, «продолжит серию контактов высокого уровня между Россией и США, включая встречу министра и госсекретаря 6 мая на сессии Арктического совета в Финляндии».

«В ходе переговоров с министром иностранных дел Лавровым будет продолжено обсуждение актуальных вопросов двустороннего взаимодействия и международной повестки дня», — сообщили в МИДе России, добавив, что Помпео «может принять президент РФ Владимир Путин».

Среди вопросов, которые главы внешнеполитических ведомств собираются обсуждать, значатся также «ситуации в Венесуэле, Сирии и на Украине». В российском министерстве отметили, что в качестве главы Госдепа Майк Помпео приезжает в Россию впервые.

По итогам предыдущей встречи с Помпео Лавров отметил, что Россия готова к переговорам и налаживанию контактов с США.

«Я призвал [Помпео] по всем проблемным вопросам пользоваться инструментами дипломатии, а не эмоциями, строго руководствоваться нормами международного права и положениями Устава ООН. Будем продолжать добиваться диалога, нацеленного на поиск компромиссов и баланс интересов», — заявил российский дипломат после переговоров со своим американским коллегой, прошедших 6 мая.

«Навязывание своих подходов всем и вся — это контрпродуктивно, это тупиковая позиция», — отметил Лавров.

Кроме того, министр ранее сообщил, что лидеры США и России могут встретиться, как только «у них будет такая возможность».

«Считаю, что мы [Сергей Лавров и Майк Помпео] сделали очень неплохой шаг вперед в развитие тех дискуссий, которые состоялись между президентами РФ Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом по телефону пару дней назад», — сообщил российский дипломат 6 мая.

Разговор, о котором идет речь, прошел 3 мая по инициативе Вашингтона. В течение более часа президент России Владимир Путин разговаривал с главой США Дональдом Трампом. Обсуждались международные вопросы. Так, среди них были итоги встречи Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, подробности о которой российский глава страны рассказал собеседнику. Напомним, что встреча между главами КНДР и России состоялась 25 апреля.

Как сообщил Кремль в своем официальном заявлении по итогам телефонного разговора Путина и Трампа, глава российского государства отметил, что «добросовестное выполнение Пхеньяном своих обязательств должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного давления на Северную Корею».

Кроме того, американский и российский лидеры обсудили ситуацию на Украине. Владимир Путин тогда заявил, что «новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации минских договоренностей», которые являются основой решения внутриукраинского конфликта.

На следующий день после беседы с Путиным глава США отметил в своем твиттере, что во взаимоотношениях между Россией и Штатами есть перспективы.

«Огромный потенциал для хороших или отличных отношений с Россией, несмотря на то, что вы слышите от фейковых СМИ. Посмотрите, как они ввели вас в заблуждение по «сговору с Россией». Мир может быть лучше и безопаснее», — написал Дональд Трамп 4 мая.