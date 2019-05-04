«Огромный потенциал»: Трамп рассказал о переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который прошел накануне. Свое мнение он выразил в твиттере.

«Огромный потенциал для хороших или отличных отношений с Россией, несмотря на то, что вы слышите от фейковых СМИ. Посмотрите, как они ввели вас в заблуждение по «сговору с Россией». Мир может быть лучше и безопаснее», — написал он в социальной сети.

Тем временем российские эксперты уже отреагировали на это оценочное суждение главы Соединенных Штатов. Так, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин сказал в разговоре с журналистами RT, что Трамп один из немногих американских политиков, кто трезво смотрит на отношения России и США.

«Трамп сейчас чувствует себя в большей степени свободным на российском направлении, так как доклад Мюллера оказался мыльным пузырем. Но теперь все его враги будут под микроскопом рассматривать любой жест президента в адрес России. Дональд Трамп — один из немногих в американской элите, кто смотрит на отношения с Россией через призму реализма и прагматизма, конкретных национальных интересов США, а не какой-то оголтелой идеологии», — выразил свое мнение Блохин.

Он добавил, что «диалог между странами необходим», поскольку это две ядерные державы, от отношений которых зависит «судьба всего мира». По его словам, в настоящее время главное — «не улучшение отношений, а уход от конфронтации».

«Необходимо создать двусторонний механизм контроля. Трампу сейчас нелегко, на него давит не только антироссийский истеблишмент, но и те ястребы, с которыми он видится почти каждый день. Так что сейчас нам необходимо остановить неуправляемую эскалацию», — отметил Блохин.

Своим мнением поделился и член комитета Госдумы по международным делам, представитель ЛДПР Антон Морозов. В разговоре с РИА «Новости» он заявил, что в российско-американских отношениях необходимы полноформатные переговоры, которые учитывали бы интересы обеих стран.

«Мы можем сообща обеспечить реализацию взаимных интересов в различных частях мира. Только для этого нужно переходить с языка угроз, санкций, принуждения и давления на язык полноформатных переговоров с учетом национальных интересов наших государств», — отметил Морозов в комментарии агентству. Он добавил, что Россия и США могут совместно сотрудничать как в сфере безопасности, так и в сфере устойчивого развития.

Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялся накануне и продлился более часа. Инициатором беседы между главами двух стран выступила американская сторона.

Во время разговора Путин и Трамп обсудили ситуацию на Корейском полуострове, кризис в Венесуэле и конфликт на Украине. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщил Reuters со ссылкой на пресс-секретаря американской администрации Сару Сандерс.

По словам Сандерс, главы РФ и США также обсудили возможность заключения многостороннего договора о ядерном оружии или продления текущих соглашений. Кроме того, им удалось поговорить и о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который проводил расследование возможного участия России в американских выборах 2017 года. Однако в официальном заявлении Кремля об итогах переговоров с Путина с Трампом не значится эта тема.

Тем не менее, в пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры стран обсуждали двусторонние отношения с упором на экономическое сотрудничество, российский лидер рассказал коллеге об итогах его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая прошла во Владивостоке 25 апреля. Говоря о ней, Путин отметил, что «добросовестное выполнение Пхеньяном своих обязательств должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного давления на Северную Корею». Кроме того, Путин и Трамп обсудили по телефону и ситуацию Украине, где в конце апреля прошли выборы на пост главы государства.

«Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта», — рассказали в Кремле.

Еще одной темой для беседы стала политическая ситуация в Венесуэле, где оппозиция пытается свергнуть действующий режим Николаса Мадуро. «Президент России подчеркнул, что только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны. При этом вмешательство извне во внутренние дела, попытки силовой смены власти в Каракасе подрывают перспективы политического урегулирования кризиса», — сообщили в пресс-службе. Отметим, что впоследствии Дональд Трамп написал в своем твиттере, что солидарен с этой позицией российского лидера — за что был немедленно раскритикован демократами.