Голые выборы: Зеленского встретила активистка Femen

Победителя первого тура президентских выборов на Украине артиста Владимира Зеленского по пути на избирательный участок в Киеве утром 21 апреля для голосования во втором туре встретила одна из активисток Femen. Девушка — топлес – кричала «хватит насиловать страну» и «кот в мешке».

В феврале прошлого года активистка Femen Алиса Виноградова устроила провокацию на Венском балу, «атаковав» президента Украины Петра Порошенко. Выскочив на красную ковровую дорожку прямо перед украинским лидером, Виноградова обнажила грудь и продемонстрировала надпись на английском языке, сделанную черной краской. В самой фразе была использована ненормативная лексика оскорбительного характера.

Под вспышками фотокамер девушка начала выкрикивать обличающие Порошенко лозунги, после чего ее задержали австрийские полицейские. Как сообщается в официальном заявлении Femen по поводу акции, целью «атаки» было «оповещение высшего общества о недопустимости присутствия на аристократическом рауте примитивного барыги и казнокрада Порошенко», передает НСН.

Согласно позиции Femen, под маской аристократа Порошенко скрывает сущность военного мародера, «не брезгующего заработком на крови своих сограждан», передает ФАН.

В январе другая активистка Femen устроила одиночную акцию протеста возле здания американского посольства в Киеве. Полуобнаженная женщина изображала президента США Дональда Трампа с надписью «Мистер Большая Кнопка» на теле. Она выступила против шагов, предпринимаемых США по урегулированию Корейского ракетного кризиса.

В ноябре 2017 года

в Киеве активистка движения Femen подожгла игрушечных медведей возле магазина Roshen,

сообщается на сайте организации. Отмечается, что акция была направлена против президента Украины Петра Порошенко.

«Акция посвящена жадности президента Украины, который даже под страхом политической смерти не готов расстаться со своими конфетами. Пока винницкое плюшевое семейство продолжает накапливать на зиму подкожный жир, народ Украины сосет костлявую лапу», — пояснили в Femen.

На груди у обнаженной девушки была надпись: «конфеты или импичмент».

За месяц до этого обнаженная участница Femen устроила акцию протеста против мэра Киева Виталия Кличко в здании Верховной рады. На ее теле была надпись: «Стоп, сутенер».

«Решили еще раз сделать шоу, я понимаю, что большие ожидания, я понимаю, что все хотят, чтобы все изменилось очень быстро», — так прокомментировал инцидент сам. Кличко

Еще чуть ранее активистка Femen провела одиночную акцию протеста против возвращения на Украину бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на границе с Польшей. Обнаженная по пояс девушка с венком цветов украинского флага вышла на проезжую часть с портретом Саакашвили, после чего бросила его и начала топтать. Полицейские увели девушку в автомобиль.

Тогда же обнаженная активистка Femen выбежала на поле в Харькове перед началом матча между сборными Украины и Турции. Девушка с надписью «Erdogan Killer» появилась перед телекамерами в тот момент, когда команды ожидали стартового свистка для начала встречи отборочного этапа чемпионата мира-2018. Стюарды увели активистку с футбольного поля.

Месяцем ранее

в Киеве обнаженная активистка группы Femen забралась на постамент снесенного памятника Ленину. Она была в образе статуи Свободы в США — с короной и факелом, а на постаменте был размещен плакат с надписью Chocolate independence («Шоколадная независимость»).

На обнаженной груди женщины было написано Roshen. Добравшись к постаменту по лестнице на высоту около трех метров, она начала разбрасывать вокруг конфеты.

В июле 2017 года в Киеве проводились мероприятия с участием Петра Порошенко и прибывшего с визитом главы Белоруссии Александра Лукашенко. Спустя несколько минут после начала встречи из зала начали доноситься крики «Жыве Беларусь!». Их скандировала Анжелина Диаш, оголенная по пояс. На груди у нее были написаны те же слова.

Нарушительницу быстро вывели из зала. Президент Белоруссии на это лишь улыбнулся и сказал что-то на ухо своему украинскому коллеге, который в свою очередь, наоборот, слегка напрягся. Оба все это время стояли позади министров культуры. Сотрудник пресс-службы Петра Порошенко подтвердил, что девушка прошла на мероприятие по аккредитации сотрудника СМИ в качестве журналистки печатного издания «Деловая столица».