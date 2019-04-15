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Деньги на бочку: Зеленский намерен вернуть Крым с компенсацией

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

В пресс-службе Владимира Зеленского заявили, что кандидат не считает Крым российской территорией. Кроме того, соратники Зеленского отметили, что военное решение конфликта неприемлемо, так как оно не отвечает национальным интересам страны. Они сказали, что готовы вести переговоры с российской стороной, но при участии западных партнеров Украины. Также они намерены вернуть Крым с компенсацией со стороны России.

В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года. Однако там отметили, что диалог с Москвой неизбежен, передает РИА «Новости».

«Так называемый «референдум» не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма», — говорится в заявлении штаба Владимира Зеленского.

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При этом там же указано что размен Крыма «на мир в Донбассе» невозможен. «Никакие договоренности по деэскалации в Донбассе не могут состояться за счет Крыма и украинских граждан, которые вынуждены были остаться в оккупированном Крыму. Вопросы независимости, суверенности и территориальной целостности Украины не могут быть предметом каких-либо международных переговоров и договоренностей», — сообщили в команде Зеленского.

Там добавили, что «не готовы отдавать, дарить, сдавать в аренду или в пользование суверенные территории Украины и ее граждан», сообщает ФАН. «Позиция является непреклонной и бескомпромиссной», — добавили в штабе.

Кроме того, представители кандидата на пост главы украинского государства видят неприемлемым военное решение конфликта с Россией — с их точки зрения, это не отвечает национальным интересам Украины.

«Это значит, что говорить с властью РФ нашим официальным представителям придется. Но это должно происходить при участии западных партнеров Украины, и ни при каких обстоятельствах — на оккупированных территориях нашей страны», — пишут представители штаба Зеленского в документе, попавшем в РИА «Новости».

Кроме того, в штабе политика заявили, что не считают Крым по-прежнему украинским, несмотря на голосование самих жителей полуострова, по итогам которого Крым стал территорией России.

«Крым был, остается и будет частью Украины, которая должна вернуться в ее состав с компенсацией со стороны России за нанесенный оккупацией ущерб, с учетом возмещения пострадавшим и семьям погибших от российских репрессий», — заявили представители штаба кандидата на пост главы Украины.

Референдум в Крыму состоялся 16 марта 2014 года, по его итогам полуостров перешел под юрисдикцию России. Соответствующее решение поддержали 96,77% жителей автономной республики при явке 83,1%. Ряд стран не поддержали итоги народного голосования. Так, вскоре после объявления результатов США и Евросоюз ввели санкции против России.

Украинские власти также не признали решение местных жителей стать россиянами. Они по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией, несмотря на то что Россия неоднократно указывала на законность своих действий.

В начале апреля Владимир Зеленский рассказал во время телеэфира о своем плане прекращения войны в Донбассе. Об этом сообщает УНИАН.

План Зеленского разбит на несколько этапов. «Для первого этапа — это прекращение огня на востоке. Я думаю, мы не можем себе позволить какой-либо долгий процесс. Потому что каждый день мы начинаем утро с новостей, сколько наших ребят погибло на востоке», — сказал кандидат на пост президента Украины. Он добавил, что понимает, что «каждый день — это жизнь, это человеческая судьба и трагедия для каждой человеческой семьи».

Помимо этого, он предложил возобновить Киевом социальные выплаты жителям «оккупированного» Донбасса. «Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения. Начать платить пенсии людям. Пенсии людям, которые живут там. Они такие же украинцы», — разъяснил свой второй шаг Зеленский.

При этом он заявил, что для мира на востоке страны готов к личным переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Между тем, он подчеркнул, что не пойдет на уступки Москве, включающие в себя размен территориями. «Жертвовать территорией и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой», — отметил Зеленский.