Деньги на бочку: Зеленский намерен вернуть Крым с компенсацией

В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года. Однако там отметили, что диалог с Москвой неизбежен, передает РИА «Новости».

«Так называемый «референдум» не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма», — говорится в заявлении штаба Владимира Зеленского.

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При этом там же указано что размен Крыма «на мир в Донбассе» невозможен. «Никакие договоренности по деэскалации в Донбассе не могут состояться за счет Крыма и украинских граждан, которые вынуждены были остаться в оккупированном Крыму. Вопросы независимости, суверенности и территориальной целостности Украины не могут быть предметом каких-либо международных переговоров и договоренностей», — сообщили в команде Зеленского.

Там добавили, что «не готовы отдавать, дарить, сдавать в аренду или в пользование суверенные территории Украины и ее граждан», сообщает ФАН. «Позиция является непреклонной и бескомпромиссной», — добавили в штабе.

Кроме того, представители кандидата на пост главы украинского государства видят неприемлемым военное решение конфликта с Россией — с их точки зрения, это не отвечает национальным интересам Украины.

«Это значит, что говорить с властью РФ нашим официальным представителям придется. Но это должно происходить при участии западных партнеров Украины, и ни при каких обстоятельствах — на оккупированных территориях нашей страны», — пишут представители штаба Зеленского в документе, попавшем в РИА «Новости».

Кроме того, в штабе политика заявили, что не считают Крым по-прежнему украинским, несмотря на голосование самих жителей полуострова, по итогам которого Крым стал территорией России.

«Крым был, остается и будет частью Украины, которая должна вернуться в ее состав с компенсацией со стороны России за нанесенный оккупацией ущерб, с учетом возмещения пострадавшим и семьям погибших от российских репрессий», — заявили представители штаба кандидата на пост главы Украины.

Референдум в Крыму состоялся 16 марта 2014 года, по его итогам полуостров перешел под юрисдикцию России. Соответствующее решение поддержали 96,77% жителей автономной республики при явке 83,1%. Ряд стран не поддержали итоги народного голосования. Так, вскоре после объявления результатов США и Евросоюз ввели санкции против России.

Украинские власти также не признали решение местных жителей стать россиянами. Они по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией, несмотря на то что Россия неоднократно указывала на законность своих действий.

В начале апреля Владимир Зеленский рассказал во время телеэфира о своем плане прекращения войны в Донбассе. Об этом сообщает УНИАН.

План Зеленского разбит на несколько этапов. «Для первого этапа — это прекращение огня на востоке. Я думаю, мы не можем себе позволить какой-либо долгий процесс. Потому что каждый день мы начинаем утро с новостей, сколько наших ребят погибло на востоке», — сказал кандидат на пост президента Украины. Он добавил, что понимает, что «каждый день — это жизнь, это человеческая судьба и трагедия для каждой человеческой семьи».

Помимо этого, он предложил возобновить Киевом социальные выплаты жителям «оккупированного» Донбасса. «Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения. Начать платить пенсии людям. Пенсии людям, которые живут там. Они такие же украинцы», — разъяснил свой второй шаг Зеленский.

При этом он заявил, что для мира на востоке страны готов к личным переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Между тем, он подчеркнул, что не пойдет на уступки Москве, включающие в себя размен территориями. «Жертвовать территорией и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой», — отметил Зеленский.