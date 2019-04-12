Возвращение имени: Михаил Горбачев идет на выборы

Названный в честь первого и единственного президента СССР индонезиец Михаил Горбачев стал одним из нескольких сотен тысяч кандидатов на всеобщих выборах в Индонезии. Об этом сообщает AFP.

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Полное имя молодого политика — Михаил Горбачев Дом (Mikhail Gorbachev Dom). Он родился в 1986 году, ранее занимался исследованиями в области окружающей среды. После нескольких лет неэффективной природоохранной деятельности решил пойти в политику. Только таким способом, считает Дом, можно добиться каких-либо изменений в сфере охраны природы. «Давайте вернем власть людям», — предлагает в предвыборном сообщении кандидат на своей странице в фейсбуке.

По словам индонезийского политика, родители ждали девочку и уже придумали, как назовут будущую дочь. Но родился мальчик. Они около недели никак не называли новорожденного, подбирая имя.

%В итоге отец мальчика как-то увидел в газете советского политического деятеля и подумал, что такое имя, как Михаил Горбачев, подойдет его сыну.

«Мой отец посчитал, что это будет классное имя, он (Горбачев. — «Газета.Ru») был влиятельным лидером Советского Союза, поэтому они подумали, что нужно дать сыну это имя», — поделился с журналистами своей историей кандидат.

Молодой человек отметил, что предпочитает, чтобы его называли Горба, потому что в юношестве ему было трудно с этим именем. Однако сейчас, уверен Дом, когда он ушел в политику, оно «работает на пользу» его карьере.

«Люди никогда не забывают это имя, даже если они не могут вспомнить моего лица», — отметил политик.

Михаил Горбачев Дом выдвинул свою кандидатуру на парламентские выборы, которые пройдут 17 апреля. Это всеобщие выборы, во время которых впервые в истории страны граждане будут одновременно выбирать президента, вице-президента, а также депутатов национального парламента и местных органов законодательной власти. Дом будет одним из 245 тыс. кандидатов.

К слову, Михаил Горбачев Дом — не первый человек, пытающийся добиться успехов в политике благодаря громкому имени.

Так, в сентябре 2018 года в выборах мэра города Юнгар, расположенного на западе Перу, среди кандидатов были Гитлер Альба Санчес и Ленин Владимир Родригес Вальверде.

При этом второй кандидат пытался помешать своему оппоненту, в имени которого есть фамилия нациста. Мужчина, названный в честь Ленина, требовал отказать своему конкуренту в праве участия в выборах. Однако местные власти не нашли достаточных оснований сделать это.

«Я хороший Гитлер», — утверждал Альба Санчес в разговоре с журналистами.

Кроме того, он отметил, что уже занимал пост мэра города с 2011 по 2014 год. Тогда он участвовал в выборах от центристской партии «Возможности Перу», в 2018 году он выдвигался от правой партии «Мы — Перу». Ранее эти две политические партии состояли в альянсе.

Это достаточно небольшая политическая сила, которая в 2018 году не была представлена в перуанском парламенте. Последний раз, когда представители «Мы — Перу» были в конгрессе, датируется 2011 годом. Тогда они получили 2 мандата из 130. Однако на региональном уровне правоцентристы имеют большую популярность. Они занимают пост мэра в 47 округах из 195.

В качестве предвыборной агитации перуанец использовал лозунги «Гитлер — кандидат от народа» и «Гитлер — это доверие», пишет Reuters.

Во время предвыборной гонки Гитлер Альба Санчес предложил обратиться к местным жителям, для которых, по словам политика, он «сделал много хорошего». «Жители знают меня», — добавил кандидат. Его оппонент не может сказать того же, Ленин Владимир Родригес Вальверде, по сообщению местных СМИ, жил в семи часах езды от округа Юнгар и никак с ним не связан.

Происхождение своего имени Гитлер объяснил тем, что его отец, возможно, не знал правителя Германии, когда давал имя сыну. «Отец наверняка выбрал это имя из-за его иностранного звучания», — сказал политик RPP.

По словам кандидата, он даже хотел сменить свое имя, когда во взрослом возрасте прочитал о немецком политике. Однако потом перуанец отказался от этой мысли — из уважения к отцу. Этому политику, в отличие от индонезийца Михаила Горбачева, его имя мешало в политической карьере, потому что противники не оставляли попыток его дискредитировать.

Латинская Америка известна тем, что в ней достаточно часто называют детей в честь знаменитых людей. Нередко встречаются имена таких исторических личностей, как Сталин, Наполеон, Мао и Ильич.

Тем временем, в Эквадоре на посту президента находится Ленин Морено, чье имя также связано с советским политическим деятелем. Родители главы государства дали ему такое имя, так как были сторонниками левых взглядов.

В 2017 году в издании Miami Herald были опубликованы данные Национального института статистики Эквадора. По их информации, в период с 1950 по 2015 год в стране было зарегистрировано 18464 человека, названных в честь Ленина. В США подобных имен насчитали в несколько раз меньше — 1700 человек.

Второе место по популярности среди жителей Эквадора занимает Сталин. Людей, названных в его честь, насчитали 18728. Кроме того, граждане страны называли своих детей и именами других исторических деятелей. Среди них Рузвельт, Гитлер, Владимиров, Леонов, Троцкий.