Оскорбили в ПАСЕ: в Раде пожаловались на немцев

Немецкие делегаты в Парламентской ассамблее Совета Европы оскорбили с применением ненормативной лексики украинскую группу на неформальном закрытом заседании – об этом заявил депутат Верховной рады Борислав Береза.

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«(Представители немецкой делегации) выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того — была ненормативная лексика», — указал нардеп.

Он добавил, что главной темой на закрытой встрече было видение Европейской народной партии на изменение регламента ПАСЕ, чтобы обеспечить возможность возвращения делегации России в организацию.

Береза указал, что немецкие парламентарии были раздражены и обижены, что именно представители Украины «возглавили движение противостояния с ними», передает ФАН.

«Глава немецкой делегации Андреас Ник повел себя как человек, который, видимо, очень долго общается с Россией и перенял навыки гопоты», — добавил Береза.

В январе нынешнего года Береза сам толкнул и оскорбил российскую журналистку, ведущую программы «60 минут» Ольгу Скабееву на мероприятии ПАСЕ.

Скабеева брала интервью у вице-спикера Рады Ирины Геращенко, и в какой-то момент ее грубо задел один из представителей прессы.

Следом так же поступил и депутат Береза: преграждая путь к Геращенко, он помешал журналистке задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах. Видео инцидента Скабеева опубликовала в своем инстаграме.

За нее вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, который был очень возмущен поведением Березы. Он подчеркнул, что если бы нечто подобное случилось с украинской журналисткой в Чечне или другом регионе РФ, то это стало бы причиной жесткой критики со стороны Запада. К тому же инцидент мог бы стать поводом для рассуждения о правах человека, отметил Кадыров.

«А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношении российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали. О какой объективности и справедливости можно после этого говорить», — возмутился глава Чечни.

Он добавил, что «обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху».

По словам Березы, он не воспринимает слова главы Чечни как серьезную угрозу, и если бы реальная опасность была, то, как считает украинский парламентарий, его бы уже проинформировали об этом сотрудники СБУ, передает НСН.

Однако спустя несколько дней Береза заявил, что обещанная Кадыровым «звонкая оплеуха» все-таки может представлять опасность. Как сообщил украинский депутат, он понимает, что Кадыров способен вызвать «каких-то наемников».

«Понимаю ли я, что есть опасность? Да, понимаю», — сказал депутат.

В целом в Москве подчеркнули, что подчеркнул, что

на Западе намеренно и не в первый раз закрывают глаза на откровенное хамство по отношению к отечественным журналистам.

Во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Петр Порошенко отказался разговаривать с представителями российских СМИ, потребовав от них извинений перед Украиной. Таким образом он отреагировал на попытку журналистов телеканала «Россия 1» задать вопрос проходящему мимо украинскому лидеру.

«Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной», — заявил Порошенко.

После этого, по данным очевидцев, охранник президента начал отталкивать корреспондента, одновременно удерживая его за руку, в которой находился микрофон.

Чуть ранее Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы изменило правила формирования комитетов, что, среди прочего, привело к лишению Украины мест в регламентном комитете, который работает над снятием санкций с России и возвращением российской делегации в ПАСЕ.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев выразил возмущение произошедшим, как он сказал, «обнулением» представительства его страны в регламентном комитете. По словам дипломата, инцидент является «мелкой местью за Россию».

Разногласия между СЕ и Москвой начались в 2014 году и тоже связан с Киевом — российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и вхождения Крыма в состав РФ. В ответ на санкции Москва заявила, что отказывается работать на таких условиях и перестала платить взносы, а также отправлять свою делегацию. Конфликт не разрешен и по сей день.