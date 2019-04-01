Призыв к молодым: Порошенко обратился к сторонникам Зеленского

Действующий глава Украины Петр Порошенко призвал сторонников Владимира Зеленского перейти на свою сторону во втором туре президентских выборов. Как сообщает сайт kp.ru, в первую очередь украинский президент обратился к молодежи.

«Хотел бы обратиться к молодому поколению, кому меньше 30 лет. Я полностью разделяю ваши желания, чтобы изменения были качественными. Мы должны объединиться, и не терять время», — заявил Порошенко.

Он добавил, что «полностью понимает мотивы неудовлетворения» молодых украинцев, и сказал, что «услышал их протест». «Я услышал вас и прошу: услышьте и вы меня. Все, что мы делали на протяжении пяти лет — для молодежи, для будущего поколения», — заявил Порошенко.

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Он также назвал своего соперника Владимира Зеленского «марионеткой» украинского олигарха Игоря Коломойского и призвал «патриотов Украины» не дать «ни единого шанса Зеленскому» на победу во втором туре.

В ответ на обвинения Петра Порошенко лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский поинтересовался, не является ли сам действующий президент чьей-нибудь «марионеткой».

«Так вы марионетка Свинарчука или Свинарчук — ваша марионетка?» — заявил Зеленский в своем избирательном штабе. Кандидат имел в виду украинского бизнесмена и экс-первого заместителя секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины Олега Гладковского, до 2014 года носившего фамилию Свинарчук. Он является фигурантом громкого коррупционного скандала о закупках Укроборонпрома.

Коррупционный скандал прогремел на Украине в конце прошлого декабря. Согласно результатам журналистского расследования, украинские оборонные компании через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников поставляли по завышенным ценам запчасти с военных складов ВСУ, а часть деталей якобы поставлялась из РФ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовные дела в отношении фигурантов дела. По данным директора НАБУ Артема Сытника, общие убытки от воровства в «Укроборонпроме» достигают 1 млрд гривен ($37,8 млн).

Петра Порошенко на Украине обвиняют в содействии коррупционерам и препятствовании правосудию.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в разговоре с НСН заявил, что позиция Порошенко на второй строчке оказалась неожиданностью.

«Кто будет [на втором месте] — Тимошенко или Порошенко, как говорится, спорили до последнего дня. Это действительно было незапрограммировано. Многие говорили, что проходит Тимошенко. Такие разговоры были: и раскладки показывали, и расчет. Кто выиграет окончательно – это однозначно интрига», — отметил эксперт.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. По итогам обработки 70% голосов после первого тура выборов президента Украины лидирует шоумен Владимир Зеленский, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК страны.

Результат Зеленского — 30,45% голосов. Петра Порошенко поддержали 16,19%, Юлию Тимошенко — 13,15%. Идет подсчет голосов первого тура. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля.

Выборы-2019 на Украине привлекли пристальное внимание российских властей и СМИ. Как сообщает ФАН, ранее законопроект о непризнании результатов выборов президента Украины был внесен в нижнюю палату российского парламента депутатами ЛДПР. Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников заявил сегодня, что документ уже рассмотрен и одобрен к принятию. Он напомнил, что в первом туре не смогли проголосовать жители юго-восточных областей Украины, Донбасса и те граждане Украины, которые живут в России — треть от голосовавших.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил что в Кремле «какой-то позиции в данном случае нет».

«Это позиция депутатов. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что по Конституции все-таки основы внешней политики страны определяются главой государства», — подчеркнул он. «Еще раз повторяю. Пока выборы не закончились, пока не состоялся второй тур и не выявился победитель выборов, говорить считаем преждевременно», — подытожил представитель президента России Владимира Путина.