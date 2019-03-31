Побили 2014-й: как голосует Украина

В сравнении с выборами президента Украины в 2014 году, в этом году больше людей пришли проголосовать к 16:00 по киевскому времени (совпадает с московским). Как сообщает «Страна.ua» со ссылкой на гражданскую сеть ОПОРА,

в 2019 году явка составляет 49,8% с погрешностью в около 0,6%. Пять лет назад к четырем часам дня пришли проголосовать 45% избирателей.

Эти данные частично подтверждает ЦИК Украины: к 15:00 явка превысила 45%. Статистика опирается на данные 186 из 199 территориальных комиссий. В 2014 году итоговая явка по всей Украине составила порядка 60%. По украинскому законодательству, порога явки на президентских выборах нет.

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В ЦИК Украины объяснили, что низкая явка избирателей на отдельные участки во время голосования, в частности, связали с переводом часов на летнее время и более поздним пробуждением граждан. В Центризбиркоме также отметили, что положительно оценивают явку на выборах, проходящих 31 марта на Украине.

Выборы президента Украины сопровождаются массовыми нарушениями закона: к 16:00 в полицию поступило 950 заявлений по поводу избирательного процесса. НСН вскоре сообщила о 1700 нарушениях. Большинство из заявлений и сообщений было принято в Киевской области и Киеве — 137. Далее следуют Днепропетровская и Одесская область с 90 и 88 заявлениями. После идут Донецкая и Харьковская с 81 заявлениями в каждой. Далее разрыв увеличивается — в Луганской области сообщили о 41 нарушении, а в Винницкой — о 34. Данные приводит МВД Украины.

Заявления о нарушениях связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателей, повреждением бюллетеней, фотографированием бюллетеней, попыткой вынести бюллетени с территории участка. Было начало 12 уголовных производств, а также составлено 4 административных протокола.

Как сообщил в своем фейсбуке главред «Страны.ua» Игорь Гужва, сославшись на экспертов, на Западной Украине явка возрастет ко второй половине дня.

«Утром в воскресенье люди в церковь ходят. Поэтому итоговые результаты в сравнение с утренними экзит-полами будут отличаться. Будет больше у Порошенко и, возможно у Юли. Но меньше у Бойко и Зеленского», — написал журналист. Он также призвал жителей других регионов «наращивать явку» и «не сидеть дома».

Кроме того, Гужва опубликовал данные экзит-поллов, написанные иносказательно – в обход законодательства. «Любители <...> спиртных напитков при выходе из баров, ресторанов и прочих генделей сказали, что выпили: [коктейль] «Зеленый человечек» — 28-33%, Ликер «Шоколадный Заяц» — 16-20%, Коктейль Ю-1960 — 13-15%, коктейль «Бойкий» — 10-14%».

Скандалы в ходе президентских выборов на Украине бывают весьма курьезными. ФАН передает, что на одном из избирательных участков в Киеве члены комиссии давали гражданам ручку с исчезающими чернилами, сообщил портал LIGA.net со ссылкой на информацию от штаба кандидата Петра Порошенко. Нарушение было обнаружено в округе №216 на участке №800417.

На избирательном участке в Днепропетровской области Украины бюллетени для голосования на выборах президента хранились в кастрюле внутри холодильника. Уточняется, что кастрюля была опечатана и использовалась вместо сейфа. Кроме того, другой участок в области не открылся вовремя, поэтому местные жители взяли его приступом.

«В Кривом Роге участок не открылся вовремя, и там пенсионеры взяли его штурмом. Они сказали, что ждать на улице у них нет времени, и просто «занесли» двери в участок, чтобы начать голосование вовремя», — рассказал один из журналистов.

Выборы — действительно «горячие», неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в один из участков в Черниговской области.

По данным МВД Украины, через минуту горение удалось устранить. В результате инцидента никто не пострадал, пироман был задержан полицейскими.

И даже рождением ребенка были ознаменованы выборы новой украинской власти. В Киеве на избирательном участке женщина родила ребенка прямо во время голосования.

На свет при необычных обстоятельствам появилась девочка. Как сообщила журналистка Рена Назарова, женщина успела отдать свой голос за одного из кандидатов. При этом уточняется, что урна для голосования располагалась в роддоме.