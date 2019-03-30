«Пока не обращались»: в Кремле ждут звонка Трампа

Администрация Дональда Трампа пока не обращалась к российской стороне с запросом о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Американский лидер Дональд Трамп ранее допустил, что в ближайшее время может обсудить ситуацию в Венесуэле с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Я буду разговаривать со многими людьми — возможно, с президентом Путиным, возможно, и с президентом Китая — Си», — заявил Трамп.

При этом его помощник по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что у главы государства пока нет намерений проводить телефонные переговоры с российским лидером.

На данный момент споры российской и американской стороны по поводу Венесуэлы особенно ожесточились в связи с введением туда вооруженных сил РФ.

23 марта в страну, как сообщает сервис слежения за перемещением авиации CivMilAir, прибыли два российских транспортных самолета. По данным венесуэльского издания El Nacional, на двух бортах в Каракас была переброшена группа российских военных, возглавляемая генерал-полковником Василием Тонкошкуровым.

В своей статье El Nacional ссылается на публикацию в твиттере журналиста Хавьера Майорки. По его словам, в аэропорт Каракаса прибыла «группа из 99 российских солдат». В аэропорту их встретил глава отдела по международным делам и интеграции венесуэльского Минобороны Марианни Мата, отмечает издание. Затем, как утверждает Майорка, в тот же терминал прибыл еще и грузовой самолет с 35 тоннами груза, предназначенного для группы российских военных.

После этого, 27 марта, Дональд Трамп заявил, что Россия должна покинуть Венесуэлу. «Россия должна убраться», — сказал американский лидер. При этом на вопрос о том, как добиться вывода России оттуда, Трамп ответил: «Посмотрим. Все способы допустимы».

Вице-президент Майк Пенс, в свою очередь, отметил, что США рассматривают прибытие в Венесуэлу российских военных самолетов как «нежелательную провокацию». «Мы призываем Россию прекратить всю помощь режиму [официально избранного президента Венесуэлы Николаса] Мадуро и поддержать [самопровозглашенного временного главу государства] Хуана Гуаидо», — сказал он.

Палата представителей конгресса США 26 марта даже приняла законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле. Конгрессмены единодушно поддержали этот документ под названием «Закон о борьбе с угрозой России и Венесуэлой». Для вступления в силу его должен принять сенат и подписать президент США.

В случае утверждения данного законопроекта он обяжет госсекретаря Соединенных Штатов отчитаться перед конгрессом о сотрудничестве Москвы и Каракаса по линии безопасности, а также о «потенциальной угрозе этого сотрудничества для США и стран Западного полушария». Выполнить это он должен будет в течение 120 дней.

Глава Госдепа, в свою очередь, должен будет в течение месяца представить «стратегию по борьбе с российско-венесуэльским сотрудничеством».

Как заявил Дмитрий Песков, в Кремле не считают, что двусторонние отношения Москвы «должны беспокоить третьи страны». «Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы, рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу», — отметил он.

Песков обратил внимание, что американская сторона присутствует «во многих уголках мира» и никто им не указывает, где быть, а где не быть.

«Поэтому, конечно, нам хотелось бы рассчитывать на, скажем так, взаимное уважение нашего права выстраивать с любыми странами те отношения, которые соответствуют нашим интересам и интересам этих стран», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о заявлениях высокопоставленных чиновников из США и представителей генерального секретариата Организации американских государств (ОАГ) о «российском вмешательстве» во внутренние дела Венесуэлы, обратила внимание, что это Соединенные Штаты приняли решение «навести порядок» в Латинской Америке, начав с Венесуэлы.

«Не удивлены также и политически ангажированным заявлением генерального секретариата Организации американских государств, в котором Россию беспричинно обвиняют в «военном вторжении на территорию Венесуэлы» и нарушении венесуэльского суверенитета», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, Российская Федерация развивает взаимодействие с Венесуэлой в строгом соответствии с Конституцией Боливарианской Республики.

«Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года», — констатировала она.