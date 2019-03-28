«Не указывайте»: Кремль о призыве Трампа убраться из Венесуэлы

В Кремле прокомментировали недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия должна покинуть Венесуэлу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Штаты присутствуют во многих уголках мира, им никто не указывает, где быть или не быть. В свою очередь, Россия рассчитывает на уважение ее права выстраивать двусторонние отношения с любыми государствами, сказал представитель Кремля.

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«Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы. Рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу», — отметил Песков.

Что касается российских военных, которые прибыли в Венесуэлу, то Москва пошла на этот шаг в рамках заключенных с Каракасом контрактов в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) и других направлениях.

Россия и Венесуэла поддерживают традиционное взаимовыгодное сотрудничество, сказал Песков.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия «должна убраться» из Венесуэлы. Об этом политик сказал в Овальном кабинете Белого дома, где он встретился с Фабианой Розалес — женой самопровозглашенного лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. На вопрос, как он заставит российские войска уйти, американский лидер ответил: «Посмотрим. Все варианты открыты».

Вице-президент США Майк Пенс, который также присутствовал на встрече, потребовал от Москвы прекратить поддерживать избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По его словам, Вашингтон рассматривает прибытие в страну российских военных как «нежелательную провокацию».

«Мы призываем Россию немедленно прекратить всякую поддержку режима Мадуро и принять сторону Хуана Гуайдо и множества других государств по всему полушарию и по всему миру до восстановления свободы», — сказал Пенс.

Напомним, 23 марта в аэропорт Каракаса на самолетах Ан-124 и Ил-62 прибыли 99 российских военных во главе с начальником Главного штаба сухопутных войск Василием Тонкошкуровым. Кроме того, в страну доставили 35 тонн груза.

Военный атташе посольства Боливарианской республики в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес рассказал, что военнослужащие из России прибыли для проведения двусторонних консультаций по ВТС. Ни в каких военных и силовых операциях они участвовать не будут, подчеркнул он. Россия проявила себя как стратегический партнер Венесуэлы, и Каракас, в свою очередь, открыт для заключения новых военных контрактов с Москвой, отметил Торреальба Перес.

Также стало известно, что министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес посетит Россию, чтобы принять участие в Международной конференции по безопасности, которая пройдет в Москве 23-25 апреля.

На заявления Трампа отреагировали в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала призывы Вашингтона «тотальным хамством», подчеркнув, что Россия действует в рамках заключенных с Венесуэлой договоренностей, в то время как у США нет никаких правовых оснований делать такие заявления.

«Что значит уйти? Посольство должно уехать? Туристы должны уйти? Энергетические компании должны прекратить свои контракты? Что значит уйти? Заявлять России относительно того, что уйдите из Венесуэлы, это вообще уже за гранью. Это такое тотальное мировое хамство.

Можно быть настойчивым или даже нахрапистым в своей позиции. Но под этим должна быть какая-то основа. А какая здесь основа? Никакой. Правовой нет, моральной тем более», — сказала Захарова.

По ее словам, российские военные намерены оставаться в Венесуэле столько, сколько «понадобится» им, а также венесуэльскому правительству. США прежде, чем требовать от РФ уйти откуда-то, должны сначала реализовать собственную концепцию исхода, в частности из Сирии, считает представитель МИД РФ. Она также добавила, что своими заявлениями Вашингтон приближает очередной «мировой беспорядок».

Как отметила дипломат, Россия продолжит оказывать содействие законному правительству Венесуэлы. Так, накануне в Каракас была доставлена новая партия гуманитарной помощи. Все это было сделано в соответствии с основополагающими резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН и на основании обращения венесуэльского правительства.

«Призываем всех ответственных членов международного сообщества также действовать по правилам, а не навязывать так называемые добрые услуги силой», — заключила Захарова.