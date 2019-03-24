Крым признают автоматически? Захарова ответила Помпео

Москва скорректирует стратегию информационной работы по Крыму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова госсекретаря США Майкла Помпео о желании Вашингтона признать Голанские высоты территорией Израиля, передает РИА «Новости».

«Поэтому Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму — иначе признание произойдет автоматически, как следует из логики госсекретаря. Мы все поняли <...> Спасибо, господин Помпео», — подчеркнула Захарова.

Госсекретарь США заявил ранее в интервью телеканалу Sky News, что намерение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты израильской землей «не свидетельствует о политике двойных стандартов».

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«Действия Трампа по Голанам — признание реального положения дел в том числе и по части безопасности, необходимой для защиты израильского государства», — отметил Помпео.

Мария Захарова также прокомментировала слова шефа Госдепа о «заинтересованности» США в стабильности на Ближнем Востоке. Она заявила, что американцы не являются «силами добра», а интервенции Вооруженных сил США привели к огромным жертвам и разрушениям.

«Память о <…> «благородстве Вашингтона» хранят сотни тысяч могил и мест массовых захоронений в Ираке, Ливии, Сирии и других странах региона», — добавила официальный представитель МИД РФ.

22 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Американский лидер подчеркнул, что Голанские высоты представляют чрезвычайную стратегическую важность, а также важность в области безопасности для израильского государства и региональной безопасности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за готовность признать суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами.

Как отмечает Reuters со ссылкой на источник в администрации, уже на следующей неделе Трамп может подписать документ о признании Голан израильскими.

Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что статус Голанских высот остается неизменным. «Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился», — подчеркнул Хак.

Президент США Дональд Трамп не может «отдать» Израилю сирийские Голанские высоты, поскольку его полномочия ограничены территорией Штатов. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, сообщает ФАН.

«Признание со стороны США ничего не изменит — мир этого не признает», — написал Пушков в своем твиттере.

Арабист Марианна Беленькая в разговоре с НСН также выразила мнение, что намерение Трампа признать Голаны ни на что не повлияет.

«Заявление Трампа не принесет пользы, но ни на что не повлияет, потому что, с одной стороны, Израиль с Голан никуда уходить не собирается, с другой — международное сообщество на поводу у Трампа не пойдет, потому что это будет нарушение резолюции Совбеза ООН», — отметила Беленькая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в свою очередь, что идея Трампа может выйти боком. «Подобные призывы могут существенно дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Такая идея не способствует урегулированию на Ближнем Востоке, скорее наоборот», — подчеркнул Песков.

Голанские высоты — территория, фактически подконтрольная Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Западная часть высот была отбита у сирийцев в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Израиль занял более двух третей этой территории. В 1981 году израильский парламент-кнессет принял закон, юридически включивший Голаны в состав еврейского государства.

Совет Безопасности ООН посчитал этот шаг незаконной аннексией.

Линией разграничения между Сирией и Израилем, которые до сих пор пребывают в состоянии войны, остается нейтральная демилитаризованная полоса, приблизительно соответствующая Пурпурной полосе — демаркационной линии между двумя армиями на 1967 год.

Полуостров Крым и город Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в 2014 году по итогам общенародного референдума. Территориальные воды вокруг полуострова теперь тоже относятся к РФ. При этом в поддержку воссоединения проголосовали более 90% населения полуострова. Однако страны Запада не признают суверенитет России над Крымом и считают его «оккупированным». В начале марта 2019 года президент США Дональд Трамп продлил еще на один год срок действия антироссийских санкций, которые были введены против России в 2014 году после присоединения Крыма.