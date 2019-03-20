Персона нон грата: в бундестаге требуют выгнать посла США

В Берлине потребовали объявить персоной нон грата американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла. С таким требованием выступил заместитель председателя бундестага Вольфганг Кубики. Парламентарий заявил, что Гренелл «ведет себя как комиссар от оккупантов», сообщает Deutsche Welle.

«Тот, кто, будучи американским дипломатом, ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей, должен знать, что наша толерантность тоже имеет границы», — подчеркнул Кубики.

Зампред Бундестага обратился к министру иностранных дел Германии Хайко Маасу с требованием «немедленно» отказать Гренеллу в агремане (согласие государства на назначения человека главой дипломатического представителя другого государства).

Реклама

Член комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич в разговоре с ФАН приветствовал заявление немецкого политика. По словам российского сенатора, в Германии наконец-то перестают слепо следовать воле США и вспомнили о собственных интересах.

«Я не думаю, что ситуация в Европе коренным образом поменяется. Влияние Соединенных Штатов на ЕС больше, чем кто-либо представляет, — подчеркнул сенатор, — Некоторые начинают проявлять свое национальное самосознание и понимать, что Германия — это свободное, независимое государство, лидер Евросоюза. И быть явным вассалом этой стране не хотелось бы».

Он добавил, что Берлину выгодно более тесное сотрудничество с Москвой.

В январе 2019 года посол США Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них санкций со стороны США из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, он неоднократно критиковал власти Германии за отказ тратить на нужды обороны до 2% ВВП, как того требует президент США Дональд Трамп, ссылаясь на устав НАТО.

Германия должна тратить на оборону больше, и обещаний недостаточно, отметил Гренелл в интервью Welt am Sonntag в начале февраля 2019 года.

«Америка просто напоминает своему хорошему союзнику Германии. <...> Обещаний со стороны Берлина повысить оборонные расходы до 1,5% ВВП страны недостаточно. Нужно выполнить требование НАТО — повысить к 2024 году военный бюджет до 2% ВВП», — заявил дипломат.

Посол США отметил, что Вашингтон «без устали напоминает Берлину», что сейчас неуместно «ослаблять блок НАТО». Он добавил, что Россия «стоит на пороге», и поэтому «каждому должно быть ясно, что НАТО сейчас нужно усиливать».

11 июля стало известно, что президент США Дональд Трамп требует от европейских стран увеличить финансирование бюджета организации. Американская газета Politico сообщила со ссылкой на дипломатические и официальные источники в НАТО, что Трамп угрожал партнерам выходом США из альянса. По информации издания, Трамп на встрече с лидерами стран-членов военного блока, а также президентами Украины и Грузии предупредил о «тяжких последствиях» в случае, если союзники по НАТО как можно скорее не повысят военные расходы.

Ряд мировых изданий также не исключили, что в перспективе американские власти могут сократить финансовое участие в НАТО или, в крайнем случае, даже разорвать официальные отношения с блоком. Однако дополнительных разъяснений от американской стороны пока не последовало. Впоследствии в своем твиттере Трамп заявил, что хочет повысить расходы на НАТО до 4% от ВВП.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, в свою очередь, заявил, что не считает целесообразным увеличить расходы на оборону до 4% немецкого ВВП. Германия сможет к 2024 году потратить лишь 1,5% от своего ВВП. Во-первых, этот показатель у ФРГ выше, чем у многих членов НАТО. Кроме того,

Берлин выделяет миллионы евро на гуманитарную помощь нестабильным странам мира, компенсируя таким образом необходимость инвестировать в оборонный бюджет Североатлантического альянса, уверены германские власти.

Кроме того, американские санкции вряд ли напугают Германию, если речь идет о «Северном потоке — 2», заявил в разговоре с НСН заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов.

«Власти США оказывают давление на ЕС и Германию, в частности, но нет признаков того, что европейцы хотят поступиться этим проектом. Ничего экстраординарного не произойдет. И опрос показал, что 2/3 немцев высказываются за строительство газопровода, и немецкие руководители его поддерживают», — отметил эксперт.

К слову, Гренелл не впервые оказывается в центре скандала в Германии, а требования выслать дипломата из страны звучали и раньше. Так, прошлым летом, американский представитель в интервью Breitbart London назвал канцлера Австрии Себастьяна Курца «рок-звездой» европейской политики, а также призвал «консерваторов по всей Европе» укреплять свои позиции. Да и ранее Гренелл, назначенный на пост в мае 2018 года, вызывал раздражение немецких политиков. «То, что делает этот человек, беспрецедентно в международной дипломатии», — так характеризовал высказывания дипломата экс-лидер СДПГ Мартин Шульц, подчеркивая, что Гренеллу не удается придерживаться нейтральной позиции по отношению к принимающей стороне, что является международной практикой для дипломатических сотрудников по всему миру.