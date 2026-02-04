Размер шрифта
Роспотребнадзор оценил эпидобстановку в России

Попова назвала эпидобстановку в России «контролируемой и стабильной»
Эпидемиологическая обстановка в России стабильная и контролируемая. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

По ее словам, заболеваемость рядом болезней в стране снизилась в несколько раз.

«Показателем стабильной и контролируемой эпидемиологической обстановки является то, что в Российской Федерации заболеваемость корью снизилась в 3,5 раза, краснухой - до единичных случаев заболеваний, коклюшем и менингококковой инфекцией — более чем в 5 раз», — добавила Попова.

Она также обратила внимание, что РФ продолжает сохранять статус страны, свободной от полиомиелита. Обеспечивать прочный коллективный иммунитет к управляемым инфекциям, по словам Поповой, помогает высокий охват плановой иммунизации.

27 января Минздрав России утвердил обновленный стандарт медицинской помощи взрослым, заболевшим гриппом.

Теперь для диагностики заболевания предусмотрен прием пациента у семи врачей. В их числе терапевт, инфекционист, кардиолог, невролог, акушер-гинеколог, а также гематолог и пульмонолог. В список анализов вошли 27 лабораторных исследований, включая микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, рентген органов грудной клетки и исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови.

Ранее врач раскрыла, можно ли заразиться оспой обезьян в бассейне.
 
