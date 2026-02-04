Эксперт заявил о желании Зеленского получить полный контроль над Киевом

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов высказал мнение, что президенту Украины нужен полный контроль над Киевом, чтобы завершить построение авторитарной вертикали власти. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалу агентства, украинский лидер усиливает экономическое давление на столицу с целью продемонстрировать неэффективность работы мэра города Виталия Кличко. Конфликт между центральной властью и столичным градоначальником продолжается около семи лет и, как отмечается, в настоящее время может перейти в активную фазу.

В интервью изданию «Украинская правда» Кличко заявил, что в отношении него и сотрудников столичной администрации было возбуждено более полутора тысяч уголовных дел. При этом, по его словам, лишь два из них дошли до судебного рассмотрения, еще 24 были закрыты. Градоначальник считает, что цель этих действий заключается не в вынесении приговоров, а в создании впечатления о неэффективной работе мэрии.

По мнению Денисова, противостояние между Кличко и Зеленским продлится до следующих выборов мэра столицы или президента Украины. Один из них проиграет, и лишь тогда конфликт можно будет считать исчерпанным. Эксперт считает, что, несмотря на постоянные призывы политиков к объединению в кризисных условиях, на практике они редко следуют этим установкам из-за собственных амбиций и различий во взглядах на будущее.

По его мнению, Кличко стремится к президентским амбициям, тогда как Зеленскому необходим полный контроль над столицей, без которого, как он полагает, невозможно завершить формирование вертикали власти. Денисов также отметил, что их противостояние продолжается уже около семи лет и может затянуться на сопоставимый срок.

Ранее Кличко назвал авторитарной политику Зеленского.