Швейцария ведет диалог с МОК о проведении Игр-2038

Председатель комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Карл Штосс сообщил, что Швейцария — единственная страна, которая подала заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2038 года, передают РИА Новости.

«Швейцария-2038 ведет привилегированный диалог с МОК как единственная сторона, заинтересованная в проведении зимней Олимпиады. Это может произойти в декабре 2026 года на исполкоме МОК. Если этого не произойдет до конца 2027 года, МОК откроет возможность выразить интерес в этих Играх для других кандидатов», — сказал Штосс.

Ближайшая Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

