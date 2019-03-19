Даже не читали: МИД вернул Киеву ноту по визиту Путина в Крым

Москва вернула Киеву без рассмотрения ноту протеста, в которой выражается возмущение украинской власти визитом президента России Владимира Путина в Крым на празднование пятилетия вхождения полуострова в состав РФ. Об этом сообщает МИД России.

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«Мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции. Хотели бы подчеркнуть, что ни МИД Украины, ни кто бы то ни был не в праве указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве», — говорится в коммюнике российского внешнеполитического ведомства.

Министерство также призвало украинский МИД признать реальность, состоящую в том, что жители Крыма и Севастополя весной 2014 года «сделали свой исторический выбор и окончательно воссоединились с Россией».

«Никакие воинственные заявления и старания представителей нынешнего киевского режима — будь то всеми силами пытающегося удержать власть пока еще действующего президента Украины, опасающегося отправиться в политическое небытие, либо радикальных националистов разного толка, устраивающих диверсии и блокады против крымчан, либо продажных политиков, торгующих на Западе национальными интересами за незначительные уступки и благосклонное отношение —

ничто не изменит того факта, что Крым и Севастополь сегодня и навсегда — это российская земля»,

— пояснил МИД РФ.

В искомой ноте МИД Украины выражалось несогласие с тем, что визит президента России в Крым был осуществлен без согласования с украинскими властями.

Также во вторник 19 марта депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер призвал отменить введенные из-за Крыма антироссийские санкции Евросоюза, поскольку они не ведут к решению проблемы. Он подчеркнул, что эти ограничительные меры даже не были санкционированы ООН, передает ФАН.

К тому же, по его словам, они идут против немецких и российских экономических интересов, поэтому их необходимо «срочно прекратить». Об этом политик заявил на заседании программного комитета Пятого Ялтинского международного экономического форума.

Парламентарий также назвал публикации немецких СМИ о Крыме не соответствующими реальной ситуации на полуострове.

«Я могу сказать, что это фейковые новости», — заявил Койтер.

Он отметил, что в ситуации с санкциями необходимо учитывать не только международное право, но и волеизъявление крымчан.

В свою очередь председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в ответ на призыв НАТО «вернуть Крым Украине» заявил, что у Киева не получится теперь передать военно-морскую базу в Севастополе под контроль альянса, передает НСН.

«Ибо

первое, что сделал бы Киев, если бы Крым не ушел в Россию — передал бы военно-морскую базу в Севастополе США/НАТО. Но уже не выйдет»,

— заявил российский сенатор.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал украинского президента Петра Порошенко «продавцом ненависти», комментируя его обещание о возвращении Крыма «политико-дипломатическим путем» сразу после выборов.

Аксенов заверил, что слова Порошенко «останутся пустым сотрясанием воздуха». Он заверил, что президент Украины дает такие обещания из-за того, что ему больше нечего предложить в своей избирательной кампании.

«Но другого товара у него [Порошенко] нет, он продавец ненависти, ему больше нечего предложить своим избирателям», — сказал глава российского региона.

Стоит отметить, что Владимир Путин, выступая накануне на торжествах, посвященных юбилею воссоединения Крыма с Россией, сравнил крымчан и севастопольцев в период нахождения полуострова в составе Украины с бойцами Красной армии в первые месяцы Великой Отечественной войны.

«Я сейчас не побоюсь сделать определенное историческое сравнение. Поведение севастпольцев и крымчан напоминает мне поведение бойцов Красной армии в трагические месяцы начала Великой Отечественной войны, когда они, прорываясь к своим, выносили на себе поближе к сердцу боевые знамена своих частей. Так и вы, находясь вне рамок российской государственности, многие и многие годы на протяжении десятилетий сохранили в своем сердце и пронесли через эти годы любовь к нашей Родине, к России. Спасибо вам!», — сказал президент в поздравительной речи.