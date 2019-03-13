Особо опасны: как ЕП борется с «российскими фейками»

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию с призывом к созданию внутри ЕС правовой базы для введения санкций против тех, кто является ответственным за кибератаки и проведение пропагандистских и дезинформационных кампаний на территории содружества. Трансляция голосования на заседании пленарной сессии велась на сайте ЕП. В принятом документе указана необходимость противодействия «враждебным действиям государственных и негосударственных субъектов».

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Там предложили оказывать дополнительную поддержку государственным институтам и научно-производственным организациям (НПО), ответственным за борьбу с пропагандой и киберугрозами. В документе подчеркнули важность противодействия «вредоносной активности в соцсетях» и указали на необходимость постоянных межгосударственных обменов по выявлению таких феноменов.

Депутаты также настаивают на необходимости борьбы с поддельными аккаунтами в соцсетях и подтверждении личностей авторов, которые имеют отношение к политике записей и рекламы. Кроме того, в ЕП хотят обязать соцсети оперативно устранять недочеты в алгоритмах, способствующих распространению недостоверной информации.

Отдельное внимание на этом заседании было уделено России, которую признали «основным источником дезинформации в Европе». В связи с этим депутаты призвали увеличить осведомленность о российских «дезинформационных кампаниях».

В резолюции указали на рост разнообразия инструментов по распространению недостоверных данных в ЕС. В частности были упомянуты алгоритмы искусственного интеллекта, «особенно со стороны контролируемых государством институтов».

Кстати, такие обвинения вменяются не только России. Парламентарии также осуждают за «все более агрессивные действия» по подрыву «нормативных основ и принципов европейских демократий» Китай, Иран и Северную Корею. Их и ряд других неназванных государств обвиняют и в оказании влияния на выборы и поддержке экстремистских движений.

Авторы резолюции призвали расширить Рабочую группу ЕС по стратегическим коммуникациям на восточном направлении (East StratCom Task Force) за счет выделения дополнительных финансов и кадровых ресурсов и оградить ее «от политического вмешательства чиновников и стран, поддерживающих дезинформацию России».

Помимо этого, задействованные в «борьбе с гибридными угрозами» аналитические центры, НПО, СМИ и международные институты, в частности НАТО, предлагается объединить в общеевропейскую единую сеть, в рамках которой участники будут координировать свои действия и делиться опытом «борьбы с дезинформацией и враждебной пропагандой».

Резолюцию поддержали 489 депутатов, тогда как 148 выступили против, а 30 воздержались. Парламентарии собираются направить этот документ Совету ЕС, Еврокомиссии, верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини, НАТО, а также президенту РФ, в российские правительство и парламент.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил RT, что

достоверная информация никогда не интересовала ни Европу, ни США, а тех, кто ее предоставляет со ссылкой на конкретные документы, все равно преследуют.

«Поэтому сегодня говорить о том, что Европарламент интересует какая-то достоверная информация, не приходится. Они просто находят новый повод, чтобы объявить санкции для России. И пока не введут их против каждого нашего гражданина, не успокоятся», — отметил Шерин.

Он уверен, что резолюция Европейского парламента не имеет ничего общего с действительностью. «Решение Европарламента — очередная ложь для того, чтобы оклеветать Россию и хоть как-то оправдать свои действия, которые продиктованы заокеанскими хозяевами», — констатировал депутат.

В ноябре прошлого года в Европарламенте представили рекомендации к резолюции 2016 года о противодействии российским СМИ под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон».

Там предложили разработать нормативно-правовую базу для противодействия «гибридной войне» и «агрессивным действиям России».

Текст документа приводил RT.

«Необходимость в такой базе была, в частности, обусловлена агрессивными действиями России на вышеуказанных направлениях [имеется в виду так называемая гибридная война, в том числе кибернетическая и информационная — «Газета.Ru»]», — указано в докладе Европарламента.

Сама резолюция была принята еще 23 ноября 2016 года. Тогда уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил RT, что этот документ является дискриминационным.

«Сам этот вопрос — это дискриминация, вопиющая дискриминация прав российских СМИ», — возмутился он.

Он обратил внимание, что эта резолюция нарушает решения ОБСЕ, международные нормы о свободе СМИ, свободе самовыражения, а также законные права граждан стран Евросоюза. «Авторы таких инициатив боятся очень эффективной работы российских СМИ, новостных каналов, включая RT», — отметил дипломат.