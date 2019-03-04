Россия приостановила выполнение ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Реклама

«Постановляю <...> приостановить выполнение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности <...> до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия», — говорится в указе.

В тексте также отмечается, что документ был подписан «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением США своих обязательств по Договору». Путин поручил российскому министерству иностранных дел направить уведомление об этом решении Вашингтону. Указ вступает в силу 4 марта.

Член комитета по обороне Совета Федерации РФ Франц Клинцевич, комментируя решение президента РФ, заявил, что в сегодняшних отношениях России и США просматриваются элементы холодной войны.

При этом сенатор уверен, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений и тратить на это дополнительные ресурсы.

«Мне кажется, что называть текущую ситуацию холодной войной нельзя. Хотя, как мне кажется, такая тенденция абсолютно четко просматривается. Однако, как Россия заявляла еще раньше, втягиваться в гонку вооружений мы не будем. Конечно, будем думать, как закрыть эту ситуацию. Будем продолжать разговор о том, чтобы возобновить договор, возможно даже в расширенном составе. Но, тем не менее, мы будем обеспечивать свою безопасность доступными средствами, не втягиваясь в гонку вооружений, напрягая свою экономику, но, не создавая лишних перекосов и не нарушая финансирование социальной сферы. Тем не менее, виток холодной войны благодаря американцам наметился», — приводит слова Клинцевича НСН.

Его коллега, член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов считает, что приостановление Россией ДРСМД является вынужденной мерой.

«Нелепо стучаться в закрытые двери, да еще в такие, за которыми тебя хотят обмануть. Вопрос не в гонке вооружений, а в достаточности средств самообороны, когда оппонент нарушает договоренности», — отметил сенатор.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что после выхода из договора Россия не планирует размещать подпадающие под его действие ракеты на своих пограничных территориях. Однако если ракеты этого класса появятся в Европе, российские власти незамедлительно примут решение разместить аналогичные ракеты на территории РФ, подчеркнул сенатор.

В свою очередь, в Госдуме считают, что России и США следует возобновить переговоры и заключить новый вариант ДРСМД.

«Конечно, продолжать переговорный процесс необходимо. Безусловно, если удастся выработать условия для нового аналогичного договора, то это будет шаг вперед», — считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Он подчеркнул, что в нынешнем виде ДРСМД прекращает свое действие именно по инициативе США. РФ вынуждена постепенно выходить из договора, чтобы зеркально ответить Вашингтону. При этом, уверен Морозов, развал ДРСМД представляет большую опасность для общей системы безопасности, особенно в Европе.

«Это представляет опасность для европейских государств в случае размещения ракет подобного типа американцами на их территории и соответсвенно нацеливания наших противоракет», — заключил парламентарий в беседе с «Известиями».

Напомним, Вашингтон приостановил выполнение обязательств по договору 2 февраля. Причиной такого решения называлось якобы имевшее место нарушение Москвой пунктов соглашения.

США оставили за собой право вернуться в сделку в течение шести месяцев.

В ответ на действия Штатов Москва приступила к разработке ракет наземного базирования средней дальности. В России при этом заявили о готовности составить новое всеобъемлющее соглашение, если к нему присоединятся все государства, имеющие ракеты средней и меньшей дальности.

Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении ДРСМД . Как утверждает Пентагон, условия договора нарушает российская ракета 9M729, имеющая дальность более 500 км. Российская сторона эти обвинения опровергает, в свою очередь, упрекая Вашингтон в испытании беспилотных летательных аппаратов, схожих по характеристикам с запрещенными крылатыми ракетами.

ДРСМД, заключенный между СССР и США, вступил в силу в июне 1988 года. Согласно документу, стороны отказывались от производства и развертывания баллистических и крылатых ракет средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.