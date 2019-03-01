«Не могу не выдвинуться»: Лукашенко пойдет на выборы в шестой раз

«Единственное, как мне сейчас кажется, — и я это заявление делаю исходя из нынешнего состояния своего, страны, отношения ко мне, —

я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Это я сейчас так думаю, может же измениться здоровье, еще что-то… и придется по-другому поступить.

Но сейчас, это я перед… выборами говорю, … чтобы вы потом меня не обвинили в трусости и не сказали, что я в трудную какую-то минуту «свалил», сбежал и так далее», — цитирует слова президента Белоруссии РИА «Новости».

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Выборы в Белоруссии должны пройти в 2020 году. Если Лукашенко будет выставлять на них свою кандидатуру, это будут уже шестые президентские выборы в его карьере.

Лукашенко руководит Белоруссией с середины 1990-х годов и неизменно выигрывал выборы практически при полном отсутствии конкуренции. В 2015 году Лукашенко победил на выборах, набрав 83,5% голосов. Его ближайший конкурент — представитель гражданской кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич — набрала чуть более 4%.

При этом, по данным белорусского Независимого института социально-экономических и политических исследований, на выборах 2015 года Лукашенко получил большинство голосов на селе. Наименее активно за него голосовали в Минске (24%, при этом у Короткевич — 15,8%).

В сегодняшних условиях ничего не мешает Лукашенко вновь стать президентом страны — он относительно молод, ему 64 года, и он активно занимается спортом. В последнее время его популярность возросла среди части белорусов, критически настроенных к России. Это связано с острыми высказываниями в адрес Москвы, которые Лукашенко время от времени допускает.

Например, недавно он заявил, что Белоруссия не является «нахлебником» России. «Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем», — цитировала БелТА Лукашенко. По его словам, ему как «самолюбивому человеку» неприятно это слышать, и в такие моменты ему «не хочется никаких союзов».

Хотя в последнее время президент Белоруссии резко смягчил риторику по отношению к России. Допустил возможность введения единой валюты России и Белоруссии, кроме того, достаточно однозначно дал понять, что в случае размещения американских ракет в Европе Минск будет вынужден ответить на угрозы совместно с Москвой.

При этом Лукашенко поддерживает хорошие отношения с президентом Украины Петром Порошенко и не признает переход Крыма под юрисдикцию России.

Лукашенко также сделал важное заявление относительно конституции Белоруссии. Он рассказал что, возможно, придется принимать новую конституцию, и поклялся не продавливать свои интересы при ее разработке.

По словам белорусского лидера,

акцент в новой конституции будет на исполнительную и законодательную власти.

«Я склонен сегодня к тому, что новую конституцию нам придется принимать. Нам придется усиливать другие ветви власти — исполнительную, законодательную, может, что-то надо будет, но после серьезного анализа, предпринять по избирательной системе», — уточнил Лукашенко.

Вместе с тем он пообещал, что новый основной закон «не будет приниматься нахрапом».

Кроме того, Лукашенко недавно обозначил и позицию Минска по размещению российских военных объектов — они и дальше будут располагаться на территории республики. Он подчеркнул, что это будет происходить по-прежнему на безвозмездной основе. «Мы с вас (с России. — «Газета.Ru») копейки и впредь не возьмем, потому что это наша общая безопасность», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что в данный момент на территории страны располагаются два российских военных объекта. Через год соглашение между странами необходимо будет перезаключить.

В настоящее время в Белоруссии, согласно межправительственному соглашению, действует два российских военных объекта. Это зональный узел связи ВМФ недалеко от города Вилейка в Минской области и 474-й отдельный радиотехнический узел (ОРТУ) недалеко от Барановичей Брестской области.