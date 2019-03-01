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«Не могу не выдвинуться»: Лукашенко пойдет на выборы в шестой раз

Лукашенко планирует выдвигаться на следующих президентских выборах

Виктор Драчев/ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на ближайших президентских выборах в стране намерен баллотироваться на пост главы государства. Если это произойдет, это будут уже шестые для него выборы. Правда, окончательного решения действующий глава Белоруссии, как он сам говорит, еще не принял.

«Единственное, как мне сейчас кажется, — и я это заявление делаю исходя из нынешнего состояния своего, страны, отношения ко мне, —

я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Это я сейчас так думаю, может же измениться здоровье, еще что-то… и придется по-другому поступить.

Но сейчас, это я перед… выборами говорю, … чтобы вы потом меня не обвинили в трусости и не сказали, что я в трудную какую-то минуту «свалил», сбежал и так далее», — цитирует слова президента Белоруссии РИА «Новости».

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Выборы в Белоруссии должны пройти в 2020 году. Если Лукашенко будет выставлять на них свою кандидатуру, это будут уже шестые президентские выборы в его карьере.

Лукашенко руководит Белоруссией с середины 1990-х годов и неизменно выигрывал выборы практически при полном отсутствии конкуренции. В 2015 году Лукашенко победил на выборах, набрав 83,5% голосов. Его ближайший конкурент — представитель гражданской кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич — набрала чуть более 4%.

При этом, по данным белорусского Независимого института социально-экономических и политических исследований, на выборах 2015 года Лукашенко получил большинство голосов на селе. Наименее активно за него голосовали в Минске (24%, при этом у Короткевич — 15,8%).

В сегодняшних условиях ничего не мешает Лукашенко вновь стать президентом страны — он относительно молод, ему 64 года, и он активно занимается спортом. В последнее время его популярность возросла среди части белорусов, критически настроенных к России. Это связано с острыми высказываниями в адрес Москвы, которые Лукашенко время от времени допускает.

Например, недавно он заявил, что Белоруссия не является «нахлебником» России. «Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем», — цитировала БелТА Лукашенко. По его словам, ему как «самолюбивому человеку» неприятно это слышать, и в такие моменты ему «не хочется никаких союзов».

Хотя в последнее время президент Белоруссии резко смягчил риторику по отношению к России. Допустил возможность введения единой валюты России и Белоруссии, кроме того, достаточно однозначно дал понять, что в случае размещения американских ракет в Европе Минск будет вынужден ответить на угрозы совместно с Москвой.

При этом Лукашенко поддерживает хорошие отношения с президентом Украины Петром Порошенко и не признает переход Крыма под юрисдикцию России.

Лукашенко также сделал важное заявление относительно конституции Белоруссии. Он рассказал что, возможно, придется принимать новую конституцию, и поклялся не продавливать свои интересы при ее разработке.

По словам белорусского лидера,

акцент в новой конституции будет на исполнительную и законодательную власти.

«Я склонен сегодня к тому, что новую конституцию нам придется принимать. Нам придется усиливать другие ветви власти — исполнительную, законодательную, может, что-то надо будет, но после серьезного анализа, предпринять по избирательной системе», — уточнил Лукашенко.

Вместе с тем он пообещал, что новый основной закон «не будет приниматься нахрапом».

Кроме того, Лукашенко недавно обозначил и позицию Минска по размещению российских военных объектов — они и дальше будут располагаться на территории республики. Он подчеркнул, что это будет происходить по-прежнему на безвозмездной основе. «Мы с вас (с России. — «Газета.Ru») копейки и впредь не возьмем, потому что это наша общая безопасность», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что в данный момент на территории страны располагаются два российских военных объекта. Через год соглашение между странами необходимо будет перезаключить.

В настоящее время в Белоруссии, согласно межправительственному соглашению, действует два российских военных объекта. Это зональный узел связи ВМФ недалеко от города Вилейка в Минской области и 474-й отдельный радиотехнический узел (ОРТУ) недалеко от Барановичей Брестской области.