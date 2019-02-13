«Европа, проснись»: Сорос взывает к проевропейским силам

Американский миллиардер-финансист Джордж Сорос написал для сайта Project Syndicate статью под названием «Европа, пожалуйста, проснись», в которой предупредил, что Евросоюз может развалиться, как это произошло с СССР.

«Европа движется к забвению, и народу Европы нужно проснуться, пока не слишком поздно. Если они этого не сделают, ЕС пойдет по пути, по которому шел СССР в 1991 году», — заявил Сорос.

По его мнению, ни европейские лидеры, ни обычные граждане на данный момент не осознают наступления решительного момента. Таковым он считает предстоящие в мае выборы в Европарламент. Сорос уверен, что конкурентным преимуществом на выборах будут обладать антиевропейские силы.

Реклама

Одной из причин такого предположения он назвал устаревшую партийную систему. По его словам, она помогает тем, кто хочет заменить основные ценности ЕС на «радикально другие». Миллиардер подчеркнул, что на сегодняшний день политические силы ЕС делятся на проевропейские и антиевропейские. Например, партия «Зеленых» в Германии — единственная последовательно проевропейская партия, уверен Сорос. При этом самой серьезной угрозой он назвал Европейскую народную партию (ЕНП), которую обвинил в беспринципности.

Он также дал проевропейским партиям рекомендацию для победы на выборах — поставить интересы Европы выше собственных. «Первый шаг, чтобы защитить Европу от врагов, как внутренних, так и внешних, — это признать величину угрозы, которую они представляют. Второй — пробудить спящее проевропейское большинство и мобилизовать их, чтобы защищать ценности, на которых был основан ЕС», — подчеркнул финансист.

При этом нынешнее руководство ЕС он сравнил с политбюро после развала СССР — «продолжает издавать указы, как будто они еще актуальны».

Сорос уже не первый раз говорит об угрозе развала Евросоюза. В июле 2016 года он призывал европейских лидеров признать, что ЕС «находится на грани краха», а поэтому необходимо сплотиться и принять исключительные меры. Об этом он также писал в колонке на сайте Project Syndicate.

Тогда миллиардер предлагал в первую очередь строго разделить членство в Евросоюзе и членство в еврозоне. «Те удачливые страны, которые не являются членами еврозоны, не должны сталкиваться с дискриминацией», — подчеркнул он.

Второе — необходимо задействовать тот «огромный кредитный потенциал», который в значительной мере остается не реализован, говорил он. По его словам, европейское руководство поведет себя безответственно, если не сможет привлечь заемные средства в тот момент, «когда на карту поставлено само будущее ЕС».

Третьим пунктом он указал необходимость усиления защиты «от внешних противников», способных воспользоваться его «текущей слабостью».

«Самый большой актив Евросоюза — это Украина, чьи граждане готовы умереть, защищая свою страну. Защищая себя, они также защищают ЕС — это редко встречается в Европе в наши дни», — писал Сорос.

Он высказал мнение, что Украине повезло с новым правительством, «которое более решительно и с большей вероятностью проведет реформы, которых требовали как ее граждане, так и ее внешние сторонники». В то же время он признал, что ЕС и его члены не обеспечивают Украине заслуженной поддержки, в отличие от США.

Фонды Сороса не раз обвиняли в организации смены власти в некоторых государствах. Финансист не отрицает своего спонсирования, в частности, первой «оранжевой революции» на Украине в 2004 году и «евромайдана». Действующий украинский лидер Петр Порошенко даже удостоил Сороса ордена Свободы «за личные заслуги в укреплении международного авторитета украинского государства».

Между тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно критиковал миллиардера, отмечая, что финансируемые бизнесменом общественные группы вмешивались в предвыборную кампанию в Венгрии и пропагандировали в стране поддержку миграции. В июне прошлого года венгерский парламент решил обороняться от Сороса и принял ряд законопроектов, известных под названием «Стоп Сорос». Они вводят ограничения для неправительственных организаций и криминализируют помощь нелегальным мигрантам.