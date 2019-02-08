«Уберите этого»: Тимошенко потребовала снять Тимошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала аннулировать заявку ее однофамильца Юрия Тимошенко в президентской гонке. Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1». В частности, Тимошенко обратилась непосредственно к действующему президенту Украины Петра Порошенко, который, по ее мнению, стоит за самовыдвижением нового Тимошенко.

«Я обращаюсь к президенту: так как вы ставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в список кандидатов в президенты, так же вспомните о чести и уберите этого Тимошенко из кандидатов в президенты и прекратите такие грязные манипуляции»,

— призвала она Порошенко.

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По мнению экс-премьер министра, главной целью штаба президента Петра Порошенко, стоящего за регистрацией самовыдвиженца Юрия Тимошенко, является сокращение ее избирателей. Теперь в бюллетене будут значиться два человека с фамилией Тимошенко и инициалами Ю.В., пояснила она. «Это они рассчитывают таким мошенническим, унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством», — сказала политик.

Подобная предвыборная технология даже имеет свое название – «выдвижение спойлера». Строится она просто: регистрируется кандидат или партия, изначально не имеющие шансов на победу, но имеющие сходную символику или программу с серьезными противниками. Таким образом часть голосов действительно оттягивается за счет того, что избиратели просто путаются в графах.

Ранее стало известно о том, что Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала в качестве кандидата в президенты исключенного из партии «Народный фронт» депутата Юрия Тимошенко. Помимо него на пост главы государства претендуют еще 43 человека – такое количество кандидатов стало абсолютным рекордом с 2004 года. Тогда в президенты баллотировались 26 человек, однако двое из них впоследствии сняли свою кандидатуру, и число участников предвыборной гонки сократилось до 24. На этот раз всего документы подал 91 человек, чего также не случалось за всю историю Украины.

Напомним, что избирательная кампания началась 31 декабря, а сами выборы пройдут 31 марта. По данным соцопросов, на данный момент в предвыборной гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддерживают 21,9% избирателей. Также в тройку лидеров входят Юлия Тимошенко с 19,2% и действующий президент Украины Петр Порошенко, за которого намерены проголосовать 14,8%.

Ранее стало известно о том, что Верховная рада приняла закон, согласно которому гражданин «государства-агрессора», как на Украине называют Россию, не может стать официальным наблюдателем на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах. Закон получил 232 голоса «за» при 226 необходимых, сообщает ФАН. На данный момент этот документ осталось подписать только президенту Петру Порошенко.

Это решение рады уже прокомментировали в МИД РФ.

«Это очередной шаг на пути к «истинной демократии» на Украине», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова,

напомнив, что Киев пошел на подобный шаг, несмотря на настойчивые призывы США и Евросоюза.

О том, что выборам на Украине не стоит верить заявил и профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, сообщает ФАН. Как отметил эксперт, «США руководят процессом», а значит не стоит ожидать прозрачного избирательного процесса в этой стране. Он также обратил внимание на то, что Вашингтон хочет сохранить действующий украинский режим, а также пресечь все попытки увидеть, что на самом деле происходит на Украине.

«Американцы охотно в этом участвуют и даже, можно сказать, руководят процессом. Безусловно, нарушения мы увидим... Поэтому говорить о реально прозрачном и демократическом процессе выборов достаточно сложно», — считает Почта.

Необъективность украинских выборов подчеркнул и политолог Александр Рар, сообщает НСН. По его мнению, голоса непременно будут потасованы, а главная гонка все равно в итоге развернется между Тимошенко и Порошенко.

«Я уверен, что выборы на Украине где-то будут подтасованы и также я уверен, что действующий президент Петр Порошенко никогда не откажется от применения административного ресурса. Кроме того, я уверен, что и у главного оппонента действующего президента, Юлии Тимошенко, есть возможность использовать так называемый административный ресурс. Думаю, главная борьба в президентской гонке будет проходить между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко. Если Тимошенко сможет одержать победу, то она, как человек, у которого уже получалось каким-то образом договариваться с Россией по газовым вопросам, сможет это сделать еще раз», — заключил Рар.