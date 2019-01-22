Без единого выстрела: России присудили победу над США

Москва одержала победу над Вашингтоном, причем без единого выстрела, утверждается в статье издания New American Journal. Об этом пишет ФАН.

«Это стало возможным благодаря президенту [США] Дональду Трампу, который действует в интересах России и <...> ввергает страну в хаос»,

— сказано в статье.

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Президентство Трампа, по мнению автора, выльется в серьезный национальный и международный кризис, а Америка «стоит перед катастрофой». Политическая борьба Трампа и демократов в конгрессе «парализовала работу правительства на неопределенный срок, а это подрывает нацбезопасность и ведет к краху экономики», полагают в NAJ.

Кроме того, Америку якобы ждут «всевозможные забастовки — от работников аэропортов до IT-специалистов», а также массовые беспорядки, бунты заключенных в тюрьмах и вооруженные восстания. Подобная массовая истерия в США, отмечается в статье, приведет к экономическому кризису «похуже Великой депрессии» 1930-х годов.

В пророссийской позиции Трампа и Республиканскую партию обвиняют и на страницах более респектабельных изданий. К примеру, газета The Washington Post опубликовала колонку Катрин Рэмпелл, в которой журналистка заявила, что президент США «очарован Владимиром Путиным».

Под руководством республиканцев США все больше и больше становятся похожи на «разваливающуюся советскую систему», утверждает Рэмпелл. О развале свидетельствует «шатдаун» — приостановка работы федерального правительства, продолжающаяся уже более месяца.

«Шатдаун» может сказаться не только на государственных работниках, не получающих зарплату и оказавшихся в бессрочном отпуске, но и на частном секторе, говорится в колонке. Трамп же — потенциальный автократ, который «больше заботится о возведении памятника своей предвыборной риторике», то есть хочет выбить из конгресса средства на строительство стены на границе с Мексикой, подчеркивает колумнистка.

Политика Трампа по отношению к мигрантам и его «работа на Россию» — пожалуй, две главные темы, волнующие американскую прессу. Политика Вашингтона по отношению к Москве зашла в тупик, убежден экс-руководитель отдела ЦРУ по делам Евразии Томас Замостни. Он полагает, что в сложившейся ситуации будет сложно избежать вооруженного конфликта, сообщал журнал The National Interest.

Конфронтация между США и Россией — «ожесточенная», и напряжение может перейти в военный конфликт, несмотря на то, что ни та, ни другая страна этого не хочет, отмечается в статье.

Как подчеркивают авторы NI, усугубляет ситуацию то, что практически не осталось рабочих дипломатических инструментов, которые могли бы препятствовать войне. США должны пересмотреть внешнеполитическую стратегию, для чего нужно понять, какие цели преследует Россия.

Последние несколько лет российско-американские отношения находятся в самой низкой точке с момента первого обмена верительными грамотами между Российской Империей и США в 1809 году, они хуже даже отношений между СССР и Вашингтоном. Об этом говорил летом на двустороннем саммите в Хельсинки президент Дональд Трамп.

Москва не раз подчеркивала, что готова выстраивать конструктивный диалог с учетом российских политических интересов наравне с американскими.

Результаты соцопросов, проведенных американской компанией HarrisX в 2018 году, демонстрируют желание большинства американцев улучшить отношения с Россией. Как сообщает издание The Hill со ссылкой исследование, более половины граждан США полагают, что необходима новая встреча глав России и США. Против этой инициативы выступили 46% участников соцопроса.

При этом 61% опрошенных американцев убежден, что чем лучше будут отношения Москвы и Вашингтона, тем лучше будет для США. Кроме того, рейтинг одобрения деятельности главы Белого дома вырос, несмотря на критику встречи с президентом России со стороны американской прессы.

Сам Трамп заявил, что никогда не работал на Россию. Как сообщает НСН, американский президент прокомментировал статью The New York Times, в которой утверждалось, что ФБР якобы расследует действия главы Белого дома, чтобы выяснить, не связан ли он с Москвой. Трамп отметил, что все эти публикации являются «одной большой газетной уткой» и фейковыми новостями.