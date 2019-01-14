«Недоразумение» и «подарок врагам»: Лукашенко и Медведчук обсудили Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с представителем Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком, чтобы обсудить ситуацию на востоке Украины, передает ТАСС.

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Президент попросил украинского политика еще раз высказать свою точку зрения по ситуации на востоке Украины и сориентировать его в происходящих событиях, чтобы предположить дальнейшие действия Минска.

По итогам переговоров Лукашенко призвал закончить военный конфликт в Донбассе, который он охарактеризовал как «недоразумение».

«Это недоразумение — иначе не назовешь — надо заканчивать. <...> Мы делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками»,

— сказал Лукашенко, не став уточнять, о каких «врагах и соперниках» идет речь.

Медведчук в свою очередь поблагодарил Лукашенко за его личный вклад и роль Белоруссии в мирном урегулировании внутриукраинского конфликта, напомнив, что Минск предоставил площадку для переговоров, а подписанные там соглашения являются единственным планом прекращения конфликта.

«Несмотря на то, что они не исполняются, к большому сожалению, но это единственное соглашение, которое существует как план мирного урегулирования. И все-таки все стороны понимают, что мир может быть только на условиях, подписанных в Минске», — сказал Медведчук.

Спорить с украинским политиком трудно: выполнение минских соглашений, которым 12 февраля исполнится 4 года, действительно пробуксовывает.

Украина и западные страны обвиняют в этом Россию, которая не является стороной конфликта. В Москве и самопровозглашенных республиках Донбасса ответственность за невыполнение соглашений возлагают на Киев.

На ситуацию в Донбассе сильное влияние оказывают внешние факторы, в том числе и ухудшение отношений России и Западом, который традиционно поддерживает украинскую позицию.

За последние несколько месяцев на международной арене произошло сразу несколько событий, ставших факторами дестабилизации, например, выборы в ДНР и ЛНР, инцидент в Керченском проливе. Значительное влияние на ухудшение процесса урегулирования оказывает электоральный календарь — 31 марта на Украине состоятся президентские выборы, а в октябре — парламентские.

При этом после выборов ситуация в Донбассе может изменится еще в более худшую сторону, о чем еще год назад на круглом столе «Минские соглашения: три трудных года» говорил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Новый президент Украины с высокой степенью вероятности может посчитать себя свободным от выполнения Минских соглашений.

Я могу прогнозировать, что активное развитие минского трека может закончиться весной будущего года. То есть будет обострение или новый президент скажет, что он выходит из Минских соглашений, или они просто не продлят срок действия закона «Об особом статусе Донбасса», — все это будет выходом из нынешнего формата минского процесса», — отмечал эксперт.

Боевые действия на востоке Украины начались в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области провозгласили себя независимыми республиками после госпереворота в Киеве. Власти Украины в ответ запустили антитеррористическую операцию против ДНР и ЛНР. В конце апреля текущего года президент Украины объявил об изменении формата антитеррористической операции (АТО). Теперь мероприятия по борьбе с ДНР и ЛНР называются операцией Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей для защиты территориальной целостности и независимости украинского государства.

В Киеве регулярно обвиняют Россию во «вторжении» на Украину, но доказательств причастности Москвы к боевым действиям в Донбассе предоставлено так и не было. В то же время Россия подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не оказывает ополченцам самопровозглашенных ДНР и ЛНР материальной, технической и финансовой помощи. Кроме того, Москва неоднократно обращала внимание западных партнеров на нежелание Киева выполнять свою часть минских соглашений, в которых прописаны механизмы урегулирования военного конфликта в Донбассе.