Спор за Курилы: Россия выдвинула условия Японии

Российское внешнеполитическое ведомство рассказало про аспекты отношений с Токио, которые станут основой для подписания мирного договора по итогам Второй мировой войны.

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Ведомство сообщило, что 12 января начнется четырехдневный визит в Россию министра иностранных дел Японии Таро Коно. На третий день его пребывания будет проведен первый раунд российско-японских переговоров на уровне министров иностранных дел по проблеме заключения мирного договора.

Встреча будет проведена в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Сингапуре и Буэнос-Айресе — об ускорении диалога по этой теме на основе Совместной декларации СССР и Японии 1956 года.

«Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран изложат позиции сторон и обменяются мнениями о том, как обеспечить наиболее эффективное продвижение к поставленной лидерами цели. Убеждены, что это отвечает не только национальным интересам наших государств, но и делу укрепления мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении МИД РФ.

Как указывается в комментарии, ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над южными Курильскими островами, передает ФАН.

«Отмечаем активизацию российско-японского взаимодействия в области безопасности.

Ведется полезный и содержательный обмен мнениями на уровне руководства советов безопасности двух стран. Знаковым событием стал декабрьский визит в Японию первого заместителя директора — руководителя Пограничной службы ФСБ России Владимира Кулишова», — указывается в пояснении МИД РФ.

В свою очередь Синдзо Абэ заявил, что надеется достичь максимального прогресса во время переговоров с Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что не может быть уверенным в их исходе.

«Переговоры всегда ведутся между двумя сторонами, поэтому я не могу заранее судить об их исходе, но я надеюсь достичь максимально возможного прогресса на переговорах с президентом Путиным», — заявил глава японского правительства.

Стоит отметить, что накануне — в четверг 10 января – в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий отторжение Курильских островов от России. Автором документа «О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии» выступил парламентарий Сергей Иванов (фракция ЛДПР).

Инициатива устанавливает принадлежность Курил к Сахалинской области РФ и устанавливает «принципы» обсуждения и рассмотрения территориальных претензий Японии в отношении России. Кроме того, документ устанавливает, что «правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению».

Как отмечается в тексте,

Курильские острова вошли в состав России по итогам Второй мировой войны,

на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, договора о прекращении войны с Японией, подписанного в Сан-Франциско 8 сентября 1951 года.

Ранее японские СМИ писали, что одним из условий подписания мирного договора между Россией и Японией — 70-летнего вопроса двусторонних отношений — может стать взаимный отказ от прав требовать какие-либо компенсации, связанные с Южными Курильскими островами.

Как полагает японская сторона, претензии могут осложнить и без того непростые переговоры по заключению мира. В настоящее время Токио называет южные Курилы своими «северными территориями», находящимися в российской «оккупации», в связи с чем заявляет о праве на компенсацию от России. Таким образом, согласно документу, Япония намерена отказаться от претензий, передает НСН.

В ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре Путин и Абэ условились, что Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года. Вместе с тем Путин заявлял, что российской стороне неизвестен уровень суверенности Японии в вопросе принятия таких решений, как заключение мирного договора.