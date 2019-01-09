«Под зонтиком ФСБ»: Киев боится наблюдателей России на выборах

Украина не пригласит в качестве наблюдателей на президентских выборах, назначенных на 31 марта, российских представителей, сообщил глава украинского МИД Павел Климкин.

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В своем фейсбуке он упомянул «шум, который вызвало решение ЦИК закрыть избирательные участки в России». По словам дипломата, несколько дней назад он, как и положено, направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборге Солрун Гисладоттир с приглашением направить миссию наблюдателей на президентские выборы в Украине.

«Среди других вполне стандартных вещей, я заметил, что МИД Украины не принимает заявки на регистрацию российских наблюдателей. А тот, кто видит возможным демократическое волеизъявление под зонтиком ФСБ без риска для избирателей, пусть отстаивает свою точку зрения в правовом поле, как и полагается в правовом государстве», — добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Четыре дня назад заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй разместил на своей странице в фейсбуке видеообращение, в котором заявил, что команда украинского лидера Петра Порошенко начала подкупать избирателей перед президентскими выборами на Украине.

По словам парламентария,

сторонники Порошенко ищут людей, которые готовы продать свой голос за тысячу гривен

(около 2,4 тыс. руб.). При этом, заверил нардеп, агитаторы будут получать по 250 гривен (около 600 руб.) за каждого человека, которого удастся подкупить. Также политик рассказал, что Порошенко использует свой административный ресурс для массового подкупа перед выборами.

Накануне депутат Верховной рады от партии «За жизнь!» Вадим Рабинович назвал «ахинеей» слова Павла Климкина о причинах закрытия на всей территории России избирательных участков для голосования на выборах президента Украины, передает ФАН.

«Я считаю, что это не просто антиконституционно, это доказывает, что у нас правят дебилы. Я просто не верю, что в такой великой и сильной стране, как Украина, может быть такой министр иностранных дел, который несет такую ахинею», — заявил украинский парламентарий.

В этой связи Рабинович заявлял, что намерен обжаловать в суде решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории России. По мнению депутата, данные действия украинских властей «не конституционны и противозаконны», поскольку «сотни тысяч» граждан Украины, находящихся в России, лишают права голоса.

«Это часть будущих манипуляций на выборах. Я подаю в суд на это решение. Люди — мы не должны молчать!» — сказал украинский нардеп.

Депутат Верховной рады Андрей Лесик заявил, что украинские власти могут подкупить избирателей на предстоящих президентских выборах. По его словам, Киев в ходе выборов будет опираться на «коррупционные схемы». Парламентарий также добавил, что подобное уже происходило на выборах в Верховную раду. Лесик подчеркнул, что в настоящее время система, которая существует на Украине, позволяет это сделать.

За неделю до этого сообщалось, что лидер партии «Батькивщина»

Юлия Тимошенко не исключает, что нынешняя власть прибегнет к фальсификации итогов президентских выборов на Украине.

При этом ее команда не позволит подтасовать результаты, поскольку она «может противостоять любому нашествию власти и таким масштабным нарушениям», заявила политик.

Стоит отметить, что Петр Порошенко находится во главе президентского антирейтинга в стране. Данные опроса свидетельствуют о том, что в президентской борьбе есть явный лидер, а также четыре кандидата, которые будут бороться за возможность попасть во второй тур. При этом глава государства оказался на последнем месте пятерки претендентов на должность, передает НСН.

«Если бы выборы президента состоялись на следующей неделе, уровень поддержки первой пятерки кандидатов был бы таким: Юлия Тимошенко — 13,4% из всех (18,6% из тех, кто определился и будет голосовать), Владимир Зеленский — 10,8% (15%), Юрий Бойко — 8,5% (11,8%), Анатолий Гриценко — 8,1% (11,2%), Петр Порошенко — 7,7% (10,7%)», — говорилось в сообщении.