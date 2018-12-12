Нож в спину: Мэй убирают, как Маргарет Тэтчер. LIVE

Все эта шумиха вокруг возможного вынесения недоверия Мэй порождает массу аллюзий к событиям, которые уже имели место в истории Великобритании. В 1990 году, кстати, тоже почти под занавес года, Маргарет Тэтчер утратила поддержку внутри собственной Консервативной партии и была вынуждена не только покинуть пост председателя, но и даже ушла в отставку с поста премьер-министра. Тэтчер, надо отметить, пользовалась куда меньшей поддержкой британцев, чем сама Консервативная партия.

Сегодня история, вероятно, повторяется. Пойдет ли Мэй по пути Тэтчер, мы узнаем уже сегодня до конца дня.