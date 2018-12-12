Нож в спину: Мэй убирают, как Маргарет Тэтчер. LIVE

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В любом случае для Мэй наступает непростой период. С одной стороны, лишение лидерской позиции не означает автоматического лишения премьерских позиций. С другой, даже если Мэй удастся удержаться на посту главы правительства, запускать процедуру Brexit, не опираясь на поддержку даже внутри собственной партии, будет крайне непросто.
Третий вариант можно обозначить как компромиссный. Если Мэй все же удастся одержать победу, но не в подавляющем большинстве, она сможет самостоятельно принять решение о том, чтобы отказаться от поста лидера Консервативной партии.
Есть и другие — менее успешные для Мэй — варианты. Например, если она проиграет на голосовании. Тогда консерваторы проведут новый конкурс на замещение позиции лидера партии. И в нем Мэй уже принимать участие не сможет.
Но у Мэй еще вполне остаются шансы на успех. Пока неясно, как быстро будут объявлены результаты партийного голосования, но премьер-министру в любом случае необходимо заручиться поддержкой большинства — только тогда этот результат не может быть оспорен еще в течение одного года, напоминает «Би-би-си» о процедурных моментах голосования.
Все эта шумиха вокруг возможного вынесения недоверия Мэй порождает массу аллюзий к событиям, которые уже имели место в истории Великобритании. В 1990 году, кстати, тоже почти под занавес года, Маргарет Тэтчер утратила поддержку внутри собственной Консервативной партии и была вынуждена не только покинуть пост председателя, но и даже ушла в отставку с поста премьер-министра. Тэтчер, надо отметить, пользовалась куда меньшей поддержкой британцев, чем сама Консервативная партия.
Сегодня история, вероятно, повторяется. Пойдет ли Мэй по пути Тэтчер, мы узнаем уже сегодня до конца дня.
Brexit красной нитью проходит через все премьерство Мэй. Она стала во главе британского правительства именно на волне Brexit, когда ее предшественник Дэвид Кэмерон в 2016 году подал в отставку после того, как сторонники выхода из Евросоюза с небольшим перевесом победили на референдуме по соответствующему вопросу.
После Мэй пришлось объявить досрочные выборы, чтобы получить мандат на переговоры об условиях сделки по выходу страны из ЕС.
Теперь же Мэй, вероятно, придется уйти с поста лидера консерваторов из-за того, что ее план Brexit устраивает далеко не всех.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Сегодняшний день обещает быть волнительным для премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Консерваторы собрались голосовать по вопросу о недоверии ей как лидеру партии.
По крайней мере, необходимые 48 писем, требующиеся для постановки данного вопроса, собраны.
Голосование состоится уже сегодня во второй половине дня. Пока же мы наблюдаем за ходом дискуссии в Великобритании. Вероятно, будет волнительно.