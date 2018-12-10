Пятый раз не у дел: Додона отстранили от власти

Конституционный суд Молдавии в очередной раз отстранил президента страны Игоря Додона от исполнения обязанностей, чтобы утвердить законы, которые тот не подписал. Председатель КС Михай Поалелунжь, комментируя ситуацию, подчеркнул, что временная отставка главы государства оправданна, так как Додон отказывается «выполнить конституционные обязательства» и одобрить законопроекты, утвержденные парламентом.

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После временного отстранения Додона исполняющим обязанности президента автоматически становится председатель парламента, который подпишет законы, отметил глава КС.

Запрос о временной отставке главы республики направили в КС спикер парламента Андриан Канду и депутат-демократ Сергей Сырбу, указав, что президент отказался подписать пять законов, повторно одобренных парламентом. Одна из инициатив предполагает передачу участка земли бывшего республиканского стадиона под строительство посольства США, другая устанавливает, что 9 мая граждане страны будут отмечать не только День Победы, но и День Европы.

Кроме того, Додон отказался подписать закон о запрете показывать на молдавском телевидении российские новости и информационные программы, а также два закона о карабинерах, согласно которым они будут подчиняться не только главе государства, но и правительству.

По словам самого Додона, его отстранили от должности, чтобы утвердить законы, которые он сам считает антинародными. Так, законы о карабинерах нужны парламенту для того, чтобы использовать правоохранителей против протестантов, уверен он.

При этом президент считает, что это «последние вздохи уходящего парламента, полномочия которого закончились 30 ноября».

«Выборы [парламента] — 24 февраля, я уверен, что мы победим и отменим все эти законы», — заключил Додон.

По его словам, после парламентских выборов попытки временно отстранить его от должности прекратятся, особенно, если большинство получат его сторонники — Партия социалистов. Последний вариант будет более демократическим, считает политик.

«Если пропрезидентская партия после выборов получит парламентское большинство, то она может отменить эту процедуру решением КС. Второй метод — это выйти на протесты и силовым путем нынешнюю власть отстранить, но я не сторонник силовых методов», — отметил Додон в беседе с РИА «Новости», подчеркнув, что выбрал «демократический путь». Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 24 февраля 2019 года.

Согласно Конституции страны, глава республики имеет право один раз вернуть на рассмотрение парламента закон, с которым не согласен. Парламент, в свою очередь, может вновь утвердить закон, даже если депутаты не внесли в него никаких изменений. При повторном отказе подписать инициативу президента могут временно отстранить от должности.

Додона уже четыре раза временно лишали поста. Так, в сентябре нынешнего года КС страны применил эту меру в отношении президента из-за его отказа утвердить новых министров.

После решения суда председатель парламента в качестве исполняющего обязанности президента подписал указы о назначении министра здравоохранения, социальной защиты и семьи, а также министра сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев тогда прокомментировал ситуацию и заявил, что временная отставка выгодна самому Додону.

«Эта «отставка на пять минут», уже привычная нашему президенту, так как это происходит не в первый раз, на самом деле спасает Игоря Николаевича Додона и его взаимоотношения с электоратом республики. Потому что ни для кого не секрет, что президент входит в ту систему нынешнего олигархического режима, которую выстроило руководство демократической партии республики Молдова. И все решения, нужные этой партии, Игорь Додон и его партия социалистов проводят без нареканий. Но бывают такие моменты, когда Додон может понести сильные имиджевые потери. Например, если он бы подписал сейчас решение о назначении министров. И его партия сильно бы потеряла от такого шага. Поэтому данное отстранение больше выгодно Додону и его партии, нежели нынешнему режиму. Это все, чем руководствуется президент и его партия. Больше никаких оснований для неподписания решения нет», — заявил Тулянцев в эфире НСН.

Он также выразил уверенность, что Додон вернется на свой пост после назначения нужных людей на посты министров. Нынешний режим в стране использует президента в качестве «подушки безопасности», пояснил Тулянцев.

Главной темой споров президента Молдавии и правительства, продолжающихся не один год, стала внешняя политика страны: Додон настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.