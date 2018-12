Причем здесь Россия? Трамп уходит из под колпака Мюллера

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что назначит на должность генерального прокурора США Уильяма Барра, передает Associated Press. На данном посту он сменит ушедшего в отставку Джеффа Сешенса, который перестал пользоваться доверием президента США Трампа.

Как отмечают американские СМИ,

Барр может начать оказывать влияние на Роберта Мюллера, который курирует расследование о предполагаемом «вмешательстве» России в выборы президента США в 2016 году.

Барр, который в последние годы занимался юридической практикой, уже был генпрокурором Соединенных Штатов при администрации 41-го президента США Джорджа Буша-старшего в 1992-1993 годах. В 1970-е годы Барр служил аналитиком в ЦРУ, а также получил степень Колумбийского университета по китайским исследованиям.

Номинация на должность еще не означает автоматического ее занятия — кандидат должен пройти утверждение в сенате. Однако вероятнее всего с этим проблем не будет, так как верхнюю палату контролируют республиканцы. Генпрокурор в США также является главой министерства, которому подчиняется ФБР.

Не исключено, что назначение Барра — дань уважения Трампа в адрес покойного президента США Джорджа Буша. На похоронах экс-президента США Трамп фактически совершил «примирение» с сыновьями 41-го президента США, которых ранее он неоднократно критиковал.

Несмотря на то что прокурор в США — независимая фигура, Барра называют стойким соратником тогдашнего президента. Как отмечает в своей книге «Преступления ФБР» американский исследователь Родней Стич, Барр успешно блокировал попытки неудобных для администрации расследований, в том числе оказания военной помощи Ираку во времена Саддама Хуссейна.

В настоящее время Барр работает в одной из крупнейших американских юридических фирм Kirkland & Ellis. Стоит отметить, что один из партнеров этой кампании — Брайан Бенчковски, работавший с одним из российских банков, стал впоследствии главой подразделения американского минюста.

Критик Мюллера

Номинация Барра на пост генерального прокурора США происходит в момент, когда расследование специального прокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» подходит к своему завершению. Трамп в твиттере обвинил спецпрокурора в конфликте интересов.

«Роберт Мюллер и лжец-сливщик [бывший директор ФБР] Джеймс Коми — лучшие друзья, это лишь один из многих конфликтов интересов Мюллера», — написал Трамп.

Трамп также задался вопросом, включит ли Мюллер сам себя в отчет, где фигурируют только члены Республиканской партии, из-за собственных конфликтов интересов.

При этом сам Трамп может начать опасаться расследования, так как Мюллер получил важные показания от бывшего советника президента США по национальной безопасности генерала Майкла Флинна. Мюллер сообщил в письме, что Флинн сообщил настолько важные сведения, что в его отношении не стоит применять строго наказания.

Сам Барр известен своим критическим отношением к этому расследованию. В 2017 году в интервью The Washington Post он отметил, что прокуроры, ведущие подобные расследования, как правило, политически ангажированы. Барр также заявлял в том интервью, что понимает причины увольнения Трампом главы ФБР Джеймса Коми.

В интервью The New York Times в 2017 году он также заявил, что не видит ничего «предосудительного» в том, что у Трампа есть желание расследовать подробности урановой сделки с Россией, одобренной Хилари Клинтон, в то время как она была госсекретарем США. Правда, он отметил, что расследование не должно проводиться из-за желания президента.

Речь идет о так называемой урановой сделке — продаже крупной канадской энергетической компании российской Госкорпорации «Росатом», одобренной Клинтон. После сделки Фонд Клинтон получил значительное финансирование. По подсчетам The New York Times, речь могла идти о суммах до $10 млн. Компания Uranium One, вошедшая в состав «Росатома», контролировала до 20% американского производства урана.

У противников Трампа есть опасения, что новый генпрокурор может оказывать влияние на Мюллера, правда, пока непосредственным куратором Мюллера является зампрокурора США Род Розенштайн, который остается на своем месте.

Ранее сам Розенштайн назвал собственное расследование Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году «надлежащим и независимым».