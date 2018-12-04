Конфликт в проливе: Украина подаст в суд на Россию

Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что Киев собирается подать иск в Международный суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе.

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«Готовится иск в международный суд ООН в связи с актом агрессии. Файл этот [с иском] уже зафиксирован», — обратился к публике Порошенко. По его словам, это судебное разбирательство поможет привлечь Россию «к ответственности за агрессию» в отношении Украины. Порошенко добавил, что Запад «быстро отреагировал» на действия России и что эта реакция является очень ценной.

Он добавил, что Москва находится в «тотальной изоляции», а Украина, наоборот, является «активным игроком» на международной арене.

«Украина активно участвует во всех международных форумах, и мы сформировали мощную мировую коалицию поддержки Украины», — подытожил Порошенко.

В Государственной думе в то же время заявили, что никакой «агрессии» со стороны России по отношению к Украине не было и иск Киева в ООН не имеет под собой оснований. Такое мнение высказал депутат Госдумы Павел Шперов в разговоре с ФАН.

«Сложно сказать по поводу ООН, примет [иск Киева] или нет, непонятно, о чем вообще Украина будет заявлять. Но в принципе для нее это нормальная ситуация»,

— убежден парламентарий. Шперов добавил, что власти Украины постоянно пытаются доказать те события, которые не происходили в реальности.

Отметим, что ранее высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США заявил РИА «Новости», что Вашингтон собирается выработать единый ответ НАТО на инцидент в Керченском проливе на встрече министров иностранных дел стран Североатлантического альянса, которая в настоящее время проходит в Брюсселе. По его словам, у США есть идеи на этот счет, в связи с чем Госдеп тесно координировался в последние дни с европейскими союзниками.

Чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса в отставке Василий Корчмарь убежден, что слова Порошенко не повлекут за собой каких-либо реальных последствий, сообщает НСН.

«Это продолжение всей провокационной керченской кампании после инцидента, направленной против России. То, что Киев заявляет о стремлении подать в Международный суд ООН, это тоже входит в целый ряд подготовленных западом средств по информационной борьбе», — сообщил дипломат.

Морской инцидент, всколыхнувший мировое сообщество, произошел 25 ноября у берегов Крыма. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир вышли из Одессы в направлении Мариуполя и вошли в территориальные воды России. Вскоре российские пограничники после продолжительных требований остановиться пресекли попытки украинских моряков нарушить границу РФ.

Пограничный корабль «Дон» совершил морской таран рейдового буксира ВМС Украины. «Дон» врезался в украинское судно с правого борта. В результате морского тарана был поврежден главный двигатель украинского корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот.

Некоторое время спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву.

Москва, в свою очередь, обвиняет власти Украины в сознательной провокации. В качестве подтверждения российские власти ссылаются на обнаруженные приказы Службы безопасности Украины «идти на провокацию и прорываться в Азовское море».

Вскоре после этого президент России Владимир Путин заявил, что зарубежным лидерам сложно возразить на аргументы российской стороны по инциденту в Керченском проливе.

По его словам, он обсудил с иностранными лидерами на G20 хронологию развития ситуации. Он также добавил, что его коллеги спокойно отреагировали на это обсуждение. Глава РФ рассказал, что в судовых журналах задержанных украинских судов прописано задание проникнуть в территориальные воды России. Путин отметил, что это подтверждают показания моряков.