«Поддержка Украины»: сенат США обвинил Москву в агрессии

Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую «провокационные действия» России в отношении военных кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. Как сообщает The Hill, в межпартийном документе содержится призыв освободить арестованных украинских моряков. Авторами резолюции выступили сенатор-республиканец от штата Висконсин Рональд Джонсон и сенатор от штата Коннектикут, демократ Крис Мерфи.

«Сенат подтвердил поддержку украинского народа, украинского правительства и территориальной целостности Украины», — заявил сенатор Джонсон.

По его словам, сенат «направил Путину четкое послание», смысл которого сводится к тому, что «агрессия российского правительства против Украины в Азовском море недопустима».

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Джонсон добавил, что США решительно осуждают «любые военные действия, предпринимаемые Россией для одностороннего переписывания международных правил».

По мнению американских сенаторов, единогласно поддержавших резолюцию, инцидент у берегов Крыма дестабилизирует ситуацию в регионе и ведет к эскалации российско-украинского конфликта. Напомним, Вашингтон считает, что Крым является территорией Украины.

Американские сенаторы также призвали членов международного сообщества объединиться в борьбе с действиями России в Керченском проливе. По их мнению, российские власти «ущемляют основополагающие принципы международного права, касающиеся всех наций».

Директор Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов полагает, что резолюция сената вряд ли ухудшит и без того плачевные отношения России и Америки, сообщает НСН.

«Как повлияет на состояние российско-американских отношений? Они в таком плачевном состоянии, что особого ухудшения от этой резолюции не будет, а об улучшениях вообще говорить не приходится. Мне кажется, Трамп достаточно чутко реагирует на все внутриполитические разборки»,

— заявил американист.

Напомним, что в четверг Трамп отменил встречу с Путиным, которая должна была состояться на саммите G20 в Аргентине. Поводом послужило задержание украинских бронекатеров, нарушивших российскую морскую границу возле Крыма. Американский лидер принял данное решение уже на борту самолета после беседы со своим советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и госсекретарем Майклом Помпео.

Президент Украины Петр Порошенко уже поблагодарил Трампа, назвав его «великим лидером».

Российские сенаторы единогласного заявления не принимали, однако в индивидуальном порядке активно комментировали ситуацию в Керченском проливе. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ранее заявил, что провокация в Черном море была организована Киевом под руководством «американских кураторов».

По его словам, президент США Дональд Трамп не случайно отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после событий в Керченском проливе. Клинцевич уверен, что глава Белого дома с самого начала планировал использовать данную ситуацию в своих целях, а Украина оказалась предохранителем.

«Конечно, лучше всего по надуманной, искусственно созданной причине сорвать встречу. Мне Трампа искренне жаль, но больше всего жаль Украину в этом грустном противостоянии, которое направлено против России. Украину используют как презерватив»,

— заявил российский сенатор, его слова передает ФАН.

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что встреча президентов РФ и США была отменена под «надуманным предлогом».

Пушков поставил под сомнение готовность Вашингтона к диалогу с Москвой по вопросам, имеющим важное значение для всего мира.

«Отмена Трампом встречи с Путиным под явно надуманным предлогом показывает, что США не настроены на серьезный диалог с Россией. Арест трех украинских кораблей и моряков несоизмеримы по значению с такими темами, как судьба ДРСМД или урегулирование в Сирии», — написал сенатор в своем твиттере.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сделал заявление о том, что российская сторона сожалеет об отмене президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом встречи с Владимиром Путиным.

По словам пресс-секретаря, из-за этого обсуждение вопросов, относящихся к двусторонней и международной повестке, будет отложено на неопределенный срок. Он добавил, что российский лидер готов к контактам с коллегой из США.