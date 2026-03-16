Лавров заявил о готовности России выступить в роли посредника между США и Ираном

Лавров: РФ готова стать посредником в ситуации вокруг Ирана, если понадобится

Россия готова выступить в роли посредника в ситуации вокруг Ирана, если возникнет такая необходимость, президент Владимир Путин неоднократно об этом говорил. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с коллегой из Кении Мусалией Мудавади, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Россия выступает за немедленное прекращение боевых действий и поиск политического урегулирования.

По словам дипломата, те, кто занимается террором против энергетической инфраструктуры, танкеров с углеводородами, террористическими действиями, хотят привлечь к себе внимание, но последствия гораздо шире. Последствия от ударов по Ирану совсем не региональные и имеют глобальный охват, отметил министр.

Трудно прогнозировать, какие последствия конфликт вокруг Ирана может иметь, чем он может закончиться, если сейчас немедленно не остановиться, не начать выработку договоренностей, которые не будут сорваны. Ирану необходимо предоставить гарантии безопасности, добавил Лавров.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.