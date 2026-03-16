В США могут разорить Такера Карлсона за «фейки» об американской армии

Журналисты в США, критикующие политику президента Дональда Трампа в отношении Ирана, прежде всего Такер Карлсон и Меган Келли, могут столкнуться с преследованием со стороны налоговой службы и других ведомств. Так власти начнут финансово душить неугодных Трампу журналистов. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Американцы, глядя на историю в некоторых странах, они не прибегают к уголовному преследованию как таковому. Они финансово разоряют. Просто это очень важный аспект. Это очень умный пиар ход. То есть мы никого вроде бы не сажаем, но человек не вылезает из заседаний суда по своим, допустим, каким-то финансовым обвинениям, финансовым делам, которые против него делают», — отметил он.

По словам Ордуханяна, журналисты Такер Карслон, Меган Келли и другие представители СМИ, критикующие операцию США против Ирана, могут столкнуться именно с таким разорением со стороны властей.

Как отметил американист, такая форма преследования неугодных в США позволяет без насилия избавиться от лидеров общественного мнения, чья риторика не вписывается в общую повестку.

«Это было еще во времена Маккартизма (антикоммунистической кампании в США в 1950-е - «Газета.Ru»). Что делали они с неугодными сценаристами и режиссерами? Они их не убивали, некоторых сажали, некоторые покончили самоубийством, но они им не давали работать. Посмотрите, как они с Кубой делают. Они не атакуют, они просто перекрыли кислород. И вот экономически страна задыхается точно. Также и любой другой человек в Америке», — пояснил эксперт.

По словам Ордуханяна, за Карслоном и Келли, которые выступают с критикой Трампа, придет налоговая служба и «самые разнообразные федеральные агентства» в рамках преследования.

До этого глава американской федеральной комиссии по связи Брэндан Карр пригрозил СМИ отзывом лицензии за ложные сообщения о ходе операции США против Ирана.

Ранее Трамп назвал американские телеканалы «мразями» и «мусором» за ложь про удары по Ирану.

 
