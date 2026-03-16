Киев предупредили о беспрецедентном ответе на трехдневные попытки атаковать Москву

Украину «ждет тяжелая история» из-за беспрецедентного ответа России на трехдневные попытки атаковать Москву. Об этом «Ленте.ру» заявил член думского комитета по обороне Андрей Колесник.

По его словам, налеты украинских дронов на столицу России демонстрируют отчаяние Киева, который оказался «на десятом плане» для своих западных партнеров после начала боевых действий на Ближнем Востоке.

«Американцев перестает интересовать Киев, а президент Владимир Зеленский пытается таким образом сказать: я тоже тут есть, атакую святое для России место — ее столицу, Москву», — описывает ситуацию депутат.

Однако, по словам Колесника, украинский лидер просто не понимает, что этими атаками он создал проблемы для самого себя.

«Сейчас Россия не будет отвечать симметрично, мы ответим беспрецедентно, Украину ждет тяжелая история», — заверил парламентарий.

В беседе с «Газетой.Ru» Колесник заявил, что Россия должна нанести массированный удар по Украине, чтобы Зеленскому потом «было тяжело подняться».

Налеты украинских беспилотников на Москву продолжаются третий день: дроны были перехвачены в Истринском районе, Можайске, Кубинке, Подольске, Дубне и Домодедове. В общей сложности за два дня ПВО сбила на подлете к столице и на втором рубеже около 250 БПЛА.

Ранее в московских аэропортах задержали вылет десятков авиарейсов из-за угрозы беспилотников.