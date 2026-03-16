Экс-арбитр ФИФА: «Зенит» «Спартака» как огня боялся

Бывший арбитр Международной федерации футбола Павел Стипиди заявил, что московский «Спартак» и петербургский «Зенит» играли на равных в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Игра была абсолютно равная. И «Зенит» «Спартака» как огня боялся. Потому что «Спартаку» в оставшейся части чемпионата уже ничего не надо, он мог играть раскрепощенно. Первое место спартаковцы точно не займут. Кубок, может, и выиграют в этом сезоне, но не чемпионат», — отметил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0 в пользу «Зенита». Сергей Карасев, который был главным арбитром матча, поставил в ворота «Спартака» два пенальти: на 45-й минуте удар реализовал Александр Соболев, на 81-й минуте забил Джон Дуран. Второй пенальти Карасев назначил после просмотра VAR.

В турнирной таблице чемпионата России после 21 тура петербургский клуб идет на второй позиции, набрав 45 очков и уступая один балл лидирующему «Краснодару». Красно-белые расположились на шестой строчке, имея в активе 35 очков.

В 22-м туре Российской премьер-лиги «Зенит» на выезде 22 марта сыграет с московским «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Спартак» в тот же день в гостевом матче сразится с «Оренбургом», начало игры — 13:45 по московскому времени.

Ранее игрок «Зенита» Александр Соболев заявил, что в матче со «Спартаком» бились обе команды.