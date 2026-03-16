Мужчин предупредили об опасности избытка витамина С

Избыток витамина С может вызывать диарею, тошноту и болезненные спазмы в животе, а также повышать риск образования камней в почках у мужчин. Об этом ученые из Школы естественных наук Университета Маккуори (Австралия) рассказали изданию The Conversation (Conv).

Витамин С — мощный антиоксидант, защищающий клетки от повреждений. Он поддерживает работу иммунной системы, помогает организму усваивать железо и участвует в заживлении ран. Кроме того, витамин С необходим для синтеза коллагена — белка, который скрепляет ткани и входит в структуру кожи и десен.

«Человеческий организм не способен самостоятельно синтезировать витамин С, поэтому он должен поступать с пищей. Согласно исследованиям, около 40% витамина С люди получают из овощей, 19% — из фруктов и еще 29% — из овощных и фруктовых соков», – отметили ученые.

Допустимый верхний уровень потребления для взрослых составляет 2000 мг в сутки. Поскольку витамин С водорастворим и выводится с мочой, он не накапливается в организме, однако чрезмерные дозы все равно могут вызывать побочные эффекты.

Особую опасность избыток витамина С может представлять для мужчин с хроническими заболеваниями почек. Поскольку вещество выводится через почки, при нарушении их работы оно может накапливаться в организме и способствовать образованию камней.

По словам ученых, большинству людей не требуется принимать добавки с витамином С. Достаточное количество витамина можно получить из сбалансированного рациона, включающего цитрусовые, ягоды, помидоры, сладкий перец, брокколи и кудрявую капусту.

Исследователи также отмечают, что убедительных доказательств того, что добавки с витамином С предотвращают простуду, сердечно-сосудистые заболевания или рак, пока нет. В некоторых случаях риски их приема могут даже превышать потенциальную пользу.

