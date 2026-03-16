В АТОР рассказали о процессе вывоза россиян из ОАЭ

Российские туроператоры завершили вывоз всех российских туристов, отдыхавших в ОАЭ по пакетным турам. Об этом сообщила Ассоциация Туроператоров (АТОР) в Telegram-канале.

Свои программы эвакуации завершили компании FUN&SUN, «Интурист», Anex, Coral Travel, Space Travel, PEGAS Touristik, «Русский Экспресс», PAC Group и ПАКС.

Основной этап вывоза завершился 15 марта, при этом некоторые туроператоры закончили возвращать туристов еще 12 марта, отметили в АТОР.

Есть туристы, которые продлили проживание и поменяли билеты на более поздние даты, но около 99% были вывезены, заявили в одной из турфирм.

На момент начала ударов США и Израиля по Ирану в ОАЭ находилось около 50 тыс. российских туристов (23 тыс. — по пакетным турам, 7 тыс. — с бронированием только отелей через туроператоров, остальные путешествовали самостоятельно).

На протяжении двух с половиной недель туроператоры и авиакомпании возвращали клиентов в Россию плановыми и дополнительными рейсами, по мере восстановления работы аэропортов Дубая, Абу-Даби и других эмиратов.

В данный момент продажи туров в шесть стран Ближнего Востока, включая ОАЭ, приостановлены. Воздушное пространство региона остается частично закрытым.

До этого сообщалось, что турист из России потерял более 400 тысяч рублей из-за отмены рейса в Дубае.

Ранее в Эмиратах 25 человек были арестованы за посты об иранских ударах в соцсетях.

 
Теперь вы знаете
Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа
