Пожилой мужчина оставил кота у зоомагазина, приложив трогательную записку

На юго-западе Китая владелица зоомагазина обнаружила у входа переноску с котом, деньгами и трогательной запиской от хозяина, пишет South China Morning Post.
Владелица зоомагазина по фамилии Сун заметила у своего магазина серую переноску для животных. Услышав мяуканье, она открыла ее и увидела полосатого кота, окруженного пакетами с кормом.
Сначала женщина решила, что питомца просто бросили. Однако вскоре она заметила под животным сложенную розовую записку и пачку наличных, в основном из мелких купюр.
В письме говорилось, что хозяин кота — одинокий пожилой мужчина из другого города. Он написал, что на следующий день ему предстоит операция, после которой он больше не сможет заботиться о питомце. Подробностей о болезни в записке не было.
Хозяин также рассказал о самом коте. Питомца зовут Лайбао, что переводится с китайского как «грядущее сокровище». Коту четыре года, он стерилизован и отличается спокойным и ласковым характером. В письме мужчина попросил доброго человека позаботиться о животном и поблагодарил за любую помощь. Оставленные деньги он назвал небольшим знаком благодарности.
В переноске также находились две чистые миски для еды. Сам кот выглядел ухоженным и здоровым — его шерсть была аккуратно вычесана, а поведение спокойным.
Сейчас кот живет у Сун дома. Хозяйка рассказывает, что он часто спокойно сидит и смотрит вдаль, любит лежать на полу и иногда проявляет ласку, обнимая ее руку.
Китаянка попыталась найти прежнего владельца. Она проверила записи с камер наблюдения рядом с магазином и даже посетила несколько местных больниц, однако никаких сведений о пожилом мужчине обнаружить не удалось.
