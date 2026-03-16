Евросоюз решил ввести санкции против бывшего французского военного

МИД Франции: ЕС введет санкции против франко-российского журналиста Боке
Европейский союз введет санкции в отношении бывшего французского военного, ныне являющегося франко-российским журналистом и волонтером Адриана Боке. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро по прибытии на встречу глав министерств иностранных дел стран ЕС, его слова приводит ТАСС.

Министр сообщал, что Евросоюз намерен добавить в черный список четырех журналистов.

«Среди них — Адриан Боке», — сказал он.

По словам Барро, Боке якобы является ответственным за «кампании по дезинформации в Европе и Африке».

Боке — бывший французский военнослужащий. В Донецке он был привлеченным военным экспертом по натовскому вооружению представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Также француз занимается волонтерством. Боке стал первым из западных добровольцев, который публично заявил, что события в Буче являются провокацией Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее он подвергся уголовному преследованию во Франции. В 2023 году Боке получил гражданство Российской Федерации.

Ранее Лавров обвинил власти Франции в отречении от заветов де Голля.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

