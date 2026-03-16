Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал провалом санкционную политику Европейского союза (ЕС). Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник, 16 марта, дипломат пообщался с журналистами в преддверии заседания совета глав внешнеполитических ведомств стран — членов ЕС. Мероприятие проходит в Брюсселе.

«Я думаю, что вся санкционная политика ЕС — это провал. Стоило бы о ней забыть», — сказал Сийярто.

До этого глава МИД Венгрии в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что республика не поддержит принятие 20-го пакета санкций Европейского союза против России и выделение Украине кредита в размере €90 млрд, пока последняя не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Кроме того, дипломат высказался о возможности присоединения Киева к ЕС. По его словам, об этом «не может быть и речи».

12 марта украинский лидер Владимир Зеленский призвал ЕС разработать план «Б» для выдачи Киеву крупного кредита и придумать, как обойти вето Будапешта на предоставление займа. Он добавил, что Венгрия в настоящее время якобы занимается «шантажом».

Ранее в Венгрии заявили о наличии плана, как победить устроенную Украиной нефтяную блокаду.