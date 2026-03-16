На Кубани локализовали начавшийся из-за БПЛА пожар на нефтебазе

Огнеборцы локализовали пожар на загоревшейся из-за БПЛА нефтебазе в Лабинске
Сотрудники экстренных служб локализовали пожар на нефтебазе, расположенной в промышленной зоне города Лабинска в Краснодарском крае. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

«В тушении возгорания <...> принимают участие четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — уточняется в заявлении.

Огонь на территории нефтебазы в Лабинске вспыхнул в ночь с 15 на 16 марта. Как рассказали в региональном оперштабе, причиной послужила атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Предварительно, никто из людей не пострадал.

15 марта на нефтебазе в Тихорецком районе Краснодарского края начался пожар после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего на территории объекта зафиксировали три очага возгорания — два из них ликвидировали к 9:00 мск, последний — к 13:09 мск. По данным оперативного штаба региона, к ликвидации пламени привлекли 20 расчетов, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалистов местного ГУ МЧС России. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее три человека пострадали при атаке дронов на порт в Краснодарском крае.

 
Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа
