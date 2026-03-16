В Иране рассказали подробности 55-й волны ударов по Израилю

КСИР: Иран атаковал Тель-Авив и аэропорт Бен-Гурион, применяя ракеты и дроны
Иран в рамках 55-й волны ударов по Израилю нанес удары по Тель-Авиву, аэропорту Бен-Гурион, а также поразил пцентры оружейной компании Rafael и авиакорпорации Israel Aerospace Industries. Об этом сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает телеканал SNN.

В ходе операции Вооруженные силы (ВС) Ирана использовали сверхтяжелые баллистические и гиперзвуковые ракеты.

«55-й этап операции «Правдивое обещание - 4» <...> был направлен против целей в самом сердце оккупированных территорий: в Тель-Авиве и Бен-Гурионе, включая центры производства военной аэрокосмической техники Israel Aerospace Industries и центры воздушного топливного обеспечения», — говорится в сообщении.

Иранские военные наносили удары с помощью высокоточных и сверхтяжелых гиперзвуковых ракет Fattah, Emad и Qadr, а также беспилотников. Также Тегеран атаковал стратегические центры производства оружия Rafael, военные базы США в ОАЭ Ад-Дафра и военные объекты Эль-Джуфейр и Шейх-Иса в Бахрейне.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в МИД Ирана назвали условие окончания конфликта с США и Израилем.

 
