Бывший муж об отмене домашнего ареста для Лерчек: «Поможет в борьбе за жизнь»

Адвокаты блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее бывший муж Артем Чекалин попросили отменить домашний арест для нее. Об этом сообщило издание Super со ссылкой на выступление представителей звезды в суде.

Чекалин уверен, что отмена домашнего ареста нужна ради общения экс-супруги с детьми и ее успешного лечения.

«Я думаю, что если бы вы разрешили ей находиться без меры пресечения, ей бы это точно помогло в борьбе за ее жизнь и какой-то возможности провести дни с детьми не в стенах дома, а не знаю там, выйти в парк погулять или где-то покушать, сейчас для нее это действительно важно», — сказал он.

В свою очередь, адвокаты подтвердили, что текущая мера пресечения мешает Валерии передвигаться между лечебными заведениями, а также видеться с детьми. Состояние Чекалиной, сказал один из ее защитников, близко к безнадежному, а текущая мера пресечения лишает детей права на общение с матерью.

Защита назвала негуманным лишение детей возможности видеться с матерью, «особенно учитывая, что никто не знает, сколько ей осталось жить».

Адвокат добавил, что сейчас Валерия Чекалина испытывает самую высокую боль, которую человек может ощущать.

В отношении Лерчек и ее бывшего мужа возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из страны более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. В суде свою вину Чекалина не признала.

Недавно у Чекалиной обнаружили рак желудка.

Ранее избранник Лерчек опубликовал ее фото из скорой.