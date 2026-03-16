Стали известны подробности о состоянии блогерши Лерчек

Врачи оценивают состояние блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой диагностировали онкологическое заболевание, как среднетяжелое. Об этом сообщает ТАСС.

«Согласно выписному эпикризу, Чекалина находится в состоянии средней тяжести», — заявила прокурор Наталья Кузьмина в ходе судебного заседания.

В марте Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии.

До этого адвокаты Чекалиной сообщили, что она потеряла возможность самостоятельно передвигаться. Представители знаменитости подали в суд ходатайство об изменении меры пресечения для Валерии и приостановке судебного производства в отношении нее.

Правозащитники уточнили, что у Лерчек перелом двух позвонков из-за метастазов, выраженный болевой синдром на 9-10 баллов, острая потеря зрения на правый глаз и поражение костей свода черепа.

По словам ее партнера Луиса Сквиччиарини, блогерша страдала от симптомов болезни, однако из-за нахождения под домашним арестом не могла пройти обследование, поскольку суд и следователи отказывали на прошения разрешить поход к врачам. После того как 26 февраля она родила от гражданского мужа ребенка, ее состояние ухудшилось, а боли возобновились.

Ранее возлюбленный Лерчек опубликовал ее фото в скорой.