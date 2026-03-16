Лавров заявил об провале плана США и Израиля покорить Иран за сутки

США и Израиль, которые планировали за сутки покорить Иран, сейчас поняли, насколько они заблуждались. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кении Мусалией Мудавади, пишет РИА Новости.

«Если они рассчитывали, что они за сутки, за несколько часов достигнут задачи полностью покорить себе это государство, то, наверное, они сейчас уже понимают, насколько они ошибались, насколько они заблуждались», — сказал Лавров.

Дипломат назвал агрессию США и Израиля против Ирана «неспровоцированной» и отметил, что «она не могла не остаться без реакции».

Также на пресс-конференции Лавров сказал, что Россия готова выступить в роли посредника в ситуации вокруг Ирана, если возникнет такая необходимость. Он подчеркнул, что Россия выступает за немедленное прекращение боевых действий и поиск политического урегулирования.

По его словам, трудно прогнозировать, какие последствия конфликт вокруг Ирана может иметь, чем он может закончиться, если сейчас немедленно не остановиться, не начать выработку договоренностей, которые не будут сорваны. Ирану необходимо предоставить гарантии безопасности, добавил Лавров.

Операция «Эпическая ярость» США и «Рык льва» Израиля против Ирана продолжается две недели. Однако многие наблюдатели начали подводить итоги этого вооруженного противоборства, как будто конфликт уже находится на своей финальной стадии. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, можно ли говорить о провале блицкрига и начале войны на истощение.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
