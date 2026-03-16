В Сочи произошло ДТП с участием школьного автобуса

В Сочи произошло столкновение школьного и экскурсионного автобусов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

В сообщении отмечается, что на момент ДТП в автобусах не было пассажиров. Среди пострадавших — водитель и экскурсовод.

Как отмечают очевидцы происшествия, авария произошла утром 16 марта на улице Эстонская в селе Эстосадок. Один из водителей автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со вторым автобусом. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка.

15 марта в Москве произошла авария с участием двух трамваев, которые следовали по маршруту №6.

По данным МВД, трамваи столкнулись в связи со сходом одного из них с рельсов. Там добавили, что транспортное средство сошло из-за технической неисправности.

Как рассказали журналистам ТАСС в правоохранительных органах, в момент столкновения в двух трамваях находились около 70 человек. Из них 13 человек, включая одного из водителей, пострадали и были доставлены в медицинские учреждения.

Ранее в ФРГ столкнулись два автобуса со школьниками.

 
Теперь вы знаете
Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа
