Власти Краснодарского края оценили качество воздуха после пожара на нефтебазе

Глава района Зубарев: в Лабинске показатели воздуха после пожара на НПЗ в норме

Показатели качества воздуха в промышленной зоне города Лабинска Краснодарского края, где произошел пожар на нефтебазе в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в норме. Об этом заявил глава района Владимир Забураев, его слова передает оперативный штаб Кубани в Telegram-канале.

«На данный момент содержание в воздухе продуктов горения не превышает норму. Каждые шесть часов замеры будут повторяться, и в случае негативного воздействия мы обязательно сообщим жителям», — сказал он.

Чиновник также добавил, что службы оперативного реагирования находятся на месте и контролируют ситуацию.

Как сообщали ранее в оперативном штабе в тушении огня принимают участие четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Утром в понедельник, 16 марта губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что силы противовоздушной обороны и Черноморского флота отражают атаку ВСУ в Севастополе. Тогда были сбиты две воздушные цели.

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников ВСУ.