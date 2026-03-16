Юрий Лоза о русской кухне: «Никто и рядом не стоит»

Певец Юрий Лоза назвал российскую кухню лучшей в мире
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Певец Юрий Лоза заявил в Telegram-канале, что в России сейчас лучшая кухня в мире.

Лоза отметил, что во многих городах России его кормили отменно. Он сравнил со своим опытом за рубежом, где ему редко удавалось найти «приличную еду за вменяемые деньги». По словам певца, российские повара научились готовить не только свои исконные блюда, но и кухню со всего мира.

«Это я к тому, что даже в обычной кулинарии напротив нашего дома «мясо по-французски» и тайский суп «том ям» ничем не отличаются от того, что я когда-то ел в Париже и Патонге, может, даже и повкуснее будут. А уж про постное меню я и не говорю – никто и рядом не стоит», — поделился артист.

В феврале Лоза раскритиковал фильм Николая Лебедева «Кракен». Музыкант заявил, что «в мучениях» посмотрел картину. Он подчеркнул, что бюджет фильма был потрачен бездарно. По словам артиста, на продакшн «Кракена» ушло 1 млрд 200 млн рублей.

По словам Лозы, в картине множество пошлых штампов. Певец также возмутился актерской работой Александра Петрова, который сыграл в фильме главную роль. Он уверен, что актер нереалистично показал капитана судна.

Ранее Юрий Лоза вывел формулу избавления от табачной зависимости.

 
Теперь вы знаете
Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!